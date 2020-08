Premier Rutte: we gaan niet bezuinigen

Het is „niet verstandig” om de diepe economische crisis te lijf te gaan met bezuinigingen of door belastingen te verhogen „Dat ligt niet voor de hand en staat dus niet bovenaan de prioriteitenlijst.” Dat zei premier Rutte vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Het was de eerste keer dat het kabinet weer bijeenkwam sinds het zomerreces. Komende week begint het kabinet aan de onderhandelingen over de Miljoenennota voor volgend jaar, die over een maand op Prinsjesdag verschijnt. Het zal de laatste begroting zijn van dit kabinet – in maart volgend jaar zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

Rutte reageerde op de historisch slechte economische cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek vrijdachtochtend naar buiten bracht. De coronacrisis, die in maart in Nederland begon, heeft in het tweede kwartaal tot een daling van de economie geleid van 8,5 procent. Daarbij zijn 322.000 banen verdwenen. Tijdens een wekenlange ‘intelligente lockdown’ werden een aantal sectoren, zoals cultuur en de horeca, op last van de regering gesloten.

Komende maandag komt het Centraal Planbureau met nieuwe prognoses voor de economische ontwikkeling voor het gehele jaar en voor 2021. Op basis daarvan zal het kabinet vanaf dinsdag de begrotingsgesprekken in gaan.

Door vrij stellig te zeggen dat het „geen tijd is voor bezuinigingen of lastenverzwaringen”, nam Rutte daarop al een voorschot. „In deze fase van de economie is dat niet verstandig.” Het kabinet zal daarentegen juist met extra uitgaven komen om te proberen de „economische klap zo zacht mogelijk te laten zijn”. Hij doelde hiermee op een nieuw pakket aan economische steunmaatregelen – het tweede pakket met onder meer een verlenging van inkomenssteun voor bedrijven loopt formeel op 1 oktober af.