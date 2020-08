Als buschauffeur heb je tegenwoordig de luxe om een bus met airco te hebben. Helaas is vandaag de airco stuk. Dat kan niet iedereen waarderen, en dus wordt er heel wat gemopperd. Tot er een vrouw instapt, en lachend roept terwijl zij gaat zitten: „Ik ben opgegroeid in Paramaribo, maar, hé jongen, die bus van jou... zo heet is het zelfs daar niet!” Dat maakte dat ook ik er toch weer even tegen kon.

