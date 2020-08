Opnieuw onrustige avond in Haagse Schilderswijk

De Mobiele Eenheid is voor de tweede nacht op rij in actie gekomen in de Haagse Schilderswijk. Volgens Omroep West verzamelden zich rond 23.00 uur enkele honderden jongeren die de aanwezige politie met eieren, stenen en zwaar vuurwerk bekogelde. Toen er een berg afval in brand werd gestoken werd er door de ME ingegrepen en werd de groep uit elkaar gedreven. Tot zeker 01.00 uur zou het onrustig zijn gebleven.

Er heerste een noodverordening in de wijk en nadat de jongeren de wijk invluchtten zou er een kat-en-muisspel zijn begonnen. De politie riep mensen met een luidspreker om naar huis te gaan. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet duidelijk. Op donderdag had burgemeester Jan van Zanen van Den Haag de wijk nog bezocht nadat het er een nacht eerder ook al onrustig was.

Op woensdagnacht werden er in de Schilderswijk op verschillende punten brandkranen opengezet en werden er stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Er werden vier arrestaties verricht. Ook werd er onder meer een politiehelikopter ingezet om de orde te kunnen handhaven. Drie politieauto’s raakten beschadigd.