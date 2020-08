Opgepakte verdachte bekent schieten op Bas van Wijk

Een van de mannen die eerder deze week werd opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij op Bas van Wijk, heeft bekend op hem te hebben geschoten. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam vrijdagmiddag. De 24-jarige Van Wijk werd doodgeschoten bij receratieplas De Oeverlanden in Amsterdam, volgens getuigen en zijn familie omdat hij wilde voorkomen dat een horloge van een vriend werd gestolen.

De politie pakte woensdag vijf mannen op in de zaak, een van hen heeft nu bekend te hebben geschoten. Er zitten nog vier mannen van 18, 19, 20 en 20 jaar vast. Ze zitten nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De vijfde verdachte werd al voor de voorgeleiding bij de rechter-commissaris van vrijdagmiddag vrijgelaten, omdat hij niet betrokken bleek bij de schietpartij.

Deze vrijdagavond wordt in Badhoevedorp, de woonplaats van Van Wijk, een stille tocht gehouden. Zijn dood leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Zondag is er daarom een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Die stond oorspronkelijk gepland voor op de Dam, maar de organisatie heeft in overleg met de gemeente voor een ruimere locatie gekozen, zodat er genoeg afstand kan worden gehouden.

Lees ook: Naar de steiger gaan Bas’ vrienden niet meer