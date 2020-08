Nederlandse economie maakt recordkrimp van 8,5 procent door

De Nederlandse economie heeft door de coronacrisis in het tweede kwartaal van dit jaar een recordkrimp doorgemaakt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het CBS vrijdag heeft gepubliceerd. Tussen april en juli slonk het bruto binnenlands product (bbp) met 8,5 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Dat komt goeddeels doordat de consumptie van huishoudens sterk is geslonken, aldus het statistiekbureau. Het aantal banen maakte ook een recorddaling door. Toch zijn de cijfers minder slecht dan in veel andere eurolanden.

Huishoudens gaven in het tweede kwartaal 10,4 procent minder uit. Vooral aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en communicatie en zorg werd minder besteed, aldus het CBS. Wel gaven consumenten meer uit aan boodschappen, de inrichting van hun huis en elektrische apparatuur. Verder daalde de export (9,8 procent) en de import (8,3 procent).

De overheid gaf 3 procent minder uit, met name doordat er minder is uitgegeven aan de zorg. De bestrijding van corona heeft veel gekost, maar de niet-coronagerelateerde zorg is in veel gevallen uitgesteld of afgesteld. Tegelijk liepen de belastinginkomsten terug en moest er wel veel geld uitgetrokken worden om onder meer de klap van de pandemie voor de economie te verzachten. De overheidsschuld liep daardoor tussen eind februari en eind juni op met ruim zestig miljard euro.

Arbeidsmarkt

Eerder vrijdag deelde het CBS nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal verdween een recordaantal banen: 322.000. Daarmee werd „in een klap” de banengroei van de voorbije twee jaar ongedaan gemaakt. Daarbij zijn de banen van mensen die niet kunnen werken maar wel krijgen doorbetaald niet meegeteld. Die groep is volgens het CBS groter geworden dankzij de speciale noodmaatregel NOW, waarmee verlies aan werk gedeeltelijk overbrugd kan worden.

Door de regeling geven de cijfers over de arbeidsmarkt nog een „geflatteerd” beeld, zei hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Afgemeten aan het aantal gewerkte uren is het verlies dubbel zo groot. De vooruitzichten zijn ook niet goed, waarschuwde Van Mulligen. Het is goed denkbaar dat er de komende periode nog veel ontslagen aan staan te komen.

Krimprecords

Hoewel de economie in het afgelopen kwartaal allerlei krimprecords heeft gebroken, valt de schade vergeleken met andere eurolanden nog mee, merkt het CBS op. Het Europese statistiekbureau Eurostat schatte eind juli dat het bbp in eurolanden met 12,1 procent zou krimpen en in de Europese Unie met 11,9. Het Verenigd Koninkrijk schreef 20,4 procent krimp, Duitsland ruim 10 procent en België ruim 12 procent.

Een sluitende verklaring voor de internationale verschillen heeft het CBS niet direct kunnen vinden, zei Van Mulligen. Hij schreef ze deels toe in de mate waarin de economie op slot ging. Zo waren de autoriteiten in Frankrijk en Spanje strenger dan in Nederland, waardoor ook grotere delen van de economie werden lamgelegd. De samenstelling van de verschillende economieën speelt eveneens een rol, bijvoorbeeld doordat het belang van internationaal toerisme per land verschilt. „Daardoor kromp de Spaanse economie harder dan de Zweedse.”

„Waarom de economie in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 20 procent is gekrompen heb ik geen verklaring. Ik durf niet te zeggen waarom Nederland het beter lijkt te doen”, aldus Van Mulligen, die daaraan toevoegde dat „minder slecht” eigenlijk een betere formulering zou zijn. „Het is nog steeds een optater van jewelste.”

Het CBS waarschuwt dat de cijfers mogelijk nog worden bijgesteld omdat nog niet alle gegevens voor de berekening voorhanden zijn. Over ruim een maand wordt een nieuwe berekening gemaakt. In de afgelopen jaren weken de nieuwe cijfers nooit meer dan twee tienden van een procentpunt af, maar dat kan dit jaar als gevolg van de coronacrisis anders zijn, waarschuwen de statistici.