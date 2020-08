‘Na het opstaan volgt een flink lijstje routines’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Martijn: „Ik word doorgaans wakker om vijf uur, en vijf tot acht minuten later zit ik achter mijn computer. Ik sla graag mijn slag als de rest nog slaapt. Dan heb je ruimte voor hele diepe gedachten en kan je in lange concentratieblokken werken. Ken je de Pomodoro-techniek? Die gaat ervan uit dat je 25 minuten aaneengesloten kan werken, en daarin doe je maar één ding. Dat helpt je te focussen. Ik handel bijvoorbeeld mijn e-mail af in een blok. Je inbox moet gewoon leeg zijn, vind ik, anders levert het stress op. Maar het kan ook zijn dat ik 25 minuten ga schrijven aan een column of een artikel voor een Haarlemse glossy. Na vier van die blokken neem je een half uur pauze.

„Ik probeer elke dag minimaal 7,5 uur te slapen. Mijn diepe slaap monitor ik strak met de Apple Watch. Als die een paar dagen te laag is, zet ik de wekker later. Tussen opstaan en achter de computer plaatsnemen zit een flink lijstje kleine routines: vitamines naar binnen gooien, op de weegschaal staan, 30 push-ups, 30 tricepdips, 20 wall push-ups, 20 squats, een halve liter water drinken, allemaal kleine tweaks. Als je gewoontes wil aanleren, moet je ervoor zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is. Een van mijn slimste lifehacks is dat ik heb besloten al mijn belletjes wandelend te doen. Zo zet ik tussen de 12.000 en 20.000 stappen per dag. Als je dat elke dag doet, blijf je lekker fit.”

Voor een paar ton het schip in

Martijn: „Ik ben opgegroeid in Drenthe, daar begon ik op de havo, toen deed ik de mavo en ging ik naar de huishoudschool in Emmen. Daarna ben ik weer naar de mavo gegaan, toen de havo en het vwo. Daar heb ik op mijn 21ste mijn diploma gehaald. De meeste tijd stopte ik in mijn onderneming, op mijn vijftiende ben ik een buitensportcentrum begonnen. Daar konden mensen heen voor dagjes weg. Dat bleek een gat in de markt. In 1997 heb ik mijn bedrijf verkocht en ben ik voor een paar ton het schip in gegaan omdat ik de verkeerde mensen had vertrouwd. Dat was heel louterend.

In het kort Martijn Aslander (48) is zelfstandig adviseur over de toekomst van werken. Hij geeft lezingen en adviseert organisaties. Ook schreef hij diverse boeken. Als vijftienjarige begon hij een buitensportcentrum, dat hij dertien jaar later met verlies verkocht. Martijn is gescheiden en woont in Haarlem. Hij heeft twee dochters, Robin (6) en Pixie (3). Zij wonen iets minder dan de helft van de week bij hem. Hij verdient 1,3 keer modaal.

„Daarna ben ik met wat anderen een website begonnen, die gaat over hoe je meer kunt doen in minder tijd, tegen lagere kosten en met minder stress. Inmiddels heb ik er meerdere boeken over geschreven .

„Geld verdien ik vooral met lezingen en advies. Normaal sta ik 150 keer per jaar op een podium in binnen- en buitenland om hierover lezingen te geven. Ik word door veel organisaties benaderd met de vraag hoe ze effectiever kunnen werken. Of dat nou een plattenlandsbibliotheek is, de raad van bestuur van een grote bank of een delegatie uit Iran. We zitten samen om de tafel en dan geef ik mijn advies. Ik doe niet aan rapportages.

„Ik ben veel onderweg. Dan doe ik belletjes of lees ik artikelen in de trein. Ik maak elke ochtend een powershake, daar zit alles in wat ik nodig heb. Het is een mix van zwarte bessen, kokosmelk en maaltijdpoeder, dat mix ik met biologisch vers fruit. Ik eet ook wel eens een hamburgertje onderweg, maar op zich red ik het met zo’n shake tot het avondeten.

„Soms kom ik op één dag in drie uithoeken van het land. Maar tijdens corona was het werk echt helemaal ingestort en deed ik alles vanuit huis. Ik vond het niet zo erg, ik kwam niet in de financiële problemen en had ineens veel meer tijd om diep na te denken. Er is gelukkig heel veel vraag naar wat ik doe.

„Op dit moment verdiep ik me heel erg in uitstelgedrag. Hoe werkt zelfsabotage? Veel uitstelgedrag wordt getriggerd door verveling, vermoeidheid, frustratie, schaamte en angst. Uitstelgedrag ligt dus deels aan hoe ons eigen brein werkt, maar wordt ook veroorzaakt doordat we te weinig oog hebben voor hoe we onze digitale omgeving hebben ingericht. We doen de meest dure cursussen, maar niemand begrijpt hoe Outlook in elkaar zit.”

Vergaderen bij het avondeten

Martijn: „Afhankelijk van de omstandigheden wordt er tussen vijf en acht gekookt. Ik gril heel graag mooie stukjes vlees, maar er zijn ook een paar hele goede maaltijdbezorgdiensten in Haarlem.

„Tijdens het avondeten zeg ik tegen mijn dochters dat we gaan vergaderen. Ik heb een schrift gemaakt met vaste agendapunten. We hebben dan mooie gesprekken over hoe de dag verlopen is en wat er beter en anders kan. En we maken plannen voor de dag erop. Als je dat een tijdlang doet, worden ze zich bewust van tijd, taken en verantwoordelijkheid, dat is hartstikke leuk. Hiervoor waren ze aan het treuzelen met hun eten. Door een deel van hun brein te belasten, raken ze minder afgeleid.

„De kinderen gaan tussen zeven en half negen naar bed. Hun moeder woont een paar straten verder, dat is heel fijn. Hoe vaak ze hier slapen, varieert een beetje. De ene week zijn ze twee nachten bij mij, de andere week drie nachten. In oktober zijn we na bijna zeven jaar uit elkaar gegaan. Helaas kregen we het niet meer bij elkaar. Je kan niet meer doen dan je best, toch? Maar ik vind dat het met de kinderen wel aardig gaat.

„Ik ben de hele dag met werk en privé bezig. Als ik geen zin meer heb in werk, kijk ik een serie. Ik kijk een paar scènes en dan zet ik hem na tien minuten op pauze. Dan doe ik weer wat taakjes. Ik ruim op. Ik vind niks leuker dan mijn huis opruimen. Ik probeer tussen half negen en half elf naar bed te gaan. Al doe ik door mijn werk regelmatig leuke projecten met vrienden in de avond. Ik organiseer maandelijks een inspiratietheater met geweldig leuke sprekers. Dan zie ik een hele club leuke mensen die ik tof vind. Ik merk wel dat ik dat door corona nu mis.”

Hoe doet hij het? Woning Martijn woont in een huurhuis in Haarlem. Boodschappen Op zaterdag gaat Martijn naar de markt en sleept hij zoveel mogelijk groentes binnen voor de rest van de week. Een paar keer per maand doet hij grote boodschappen bij de supermarkt om de hoek. Hulp Twee keer per maand komt iemand dweilen en het huis netjes houden. Martijn is fan van opruimen, maar schoonmaken is niet zijn ding. Laatste grote uitgave Een Elgato Stream Deck, een „fantastisch apparaat” met 32 knopjes dat je zo kunt programmeren dat het met één druk op de knop een hele reeks taken uitvoert, zoals mails versturen en archiveren. Schermen Martijn heeft een zandloper ingevoerd voor het gebruik van de iPad door de kinderen. Na twee zandlopers van een kwartier moeten zijn dochters wat anders doen. Sporten Niet. Martijn is „topfit”, doordat hij dagelijks sportoefeningen doet en tussen de 12.000 en 20.000 stappen zet.