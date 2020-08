Miyuki Okuyama toont Arnhem als spookstad

De Japanse fotograaf Miyuki Okuyama woont en werkt al ruim tien jaar in Arnhem en legt haar omgeving met analoge technieken vast, meestal in zwart-wit. In opdracht van Museum Arnhem ging ze dit voorjaar bijna dagelijks na zonsondergang met haar camera op pad om de stad vast te leggen tijdens quarantainetijd: vrij van menselijk verkeer. In het donker fotografeerde ze bekende Arnhemse plekken, zoals station Arnhem Centraal, de John Frost Brug en het Airborneplein. Alles is totaal verlaten, waardoor de beelden een vervreemdende, spookachtige verstilling uitstralen. Veertien van die foto's toont Okuyama van 15 augustus t/m 18 oktober onder de titel ‘Nightfall’ in het Arnhemse Sonsbeek Park.