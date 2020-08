Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

De serie werd afgetrapt met de vraag: hoe lang kun jij het in deze crisis nog uitzingen? Die kunt u hier lezen. De tweede aflevering had de vraag: wie geloof jij nog in deze crisis? Deel drie ging over hoe dichtbij de dood kwam tijdens de pandemie. Deze keer vroeg NRC: ‘Laat u zich testen?’.

Arsalan Abu Much - Palestijns internist in Ramat Gan, Israël

‘Soms laten mensen zich liever helemaal niet testen’

Bliep, zegt het apparaatje bij de hoofdingang van het Sheba Medisch Centrum bij elke bezoeker. Van iedereen die binnenkomt wordt de temperatuur gemeten, op tafeltjes staan flessen alcoholgel. Ondanks alle maatregelen loopt in het grootste ziekenhuis van Israël de Covid-19-afdeling opnieuw vol. „Gelukkig met minder ernstige gevallen dan in de eerste golf”, zegt internist Arsalan Abu Much.

Toen aan het begin van de pandemie nog weinig bekend was over het coronavirus, heerste rond Covid-19 een sterk stigma in de Palestijnse gemeenschap. „Als één gezinslid corona had, werd het hele gezin gemeden”, vertelt Abu Much. Dat klinkt logisch, maar had tot gevolg dat mensen zich niet meer lieten testen. Hij ziet die terughoudendheid als reactie op iets waar mensen weinig van weten.

Bij borstkankeronderzoek speelt een vergelijkbaar probleem: het percentage Palestijnse vrouwen dat zich laat onderzoeken, is laag. „Mensen hebben het idee dat iedereen doodgaat aan kanker en willen het niet weten.” Palestijnen refereren aan kanker als ‘die ziekte’.

Dankzij uitgebreide voorlichting is testen bij coronaklachten inmiddels standaard. „Mensen snappen dat niemand er iets aan kan doen dat hij corona krijgt”, zegt Abu Much. Zelf liet de jonge arts zich wel vijf keer testen nadat hij in het ziekenhuis in contact was geweest met coronapatiënten en één keer omdat hij zich ziek voelde. Steeds was het testresultaat negatief. „Ik zou eigenlijk willen dat ik het een keer had gehad, dan ben ik er voorlopig vanaf”, zegt hij.

In het medisch centrum waar Abu Much werkt liggen steeds meer coronapatiënten op de ic.

Foto Tali Mayer Arts Abu Much na een hartoperatie.

Foto Tali Mayer Foto’s Tali Mayer

Een paar weken geleden werd Abu Much door een vriend gebeld met een dilemma. Hij en zijn vrouw verwachten hun eerste kind. De zwangerschap verliep voorspoedig, maar nu was de vriend ziek geworden. Hij had een droge hoest en koorts, hij rook niets meer. Kortom, alle symptomen wezen op een coronabesmetting. Hij was alleen thuis, uit voorzorg had hij zijn zwangere vrouw naar elders gestuurd. Moest hij zich laten testen, met het risico de bevalling niet mee te kunnen maken?

Ze besloten even af te wachten; zijn symptomen namen af en verdwenen na een paar dagen helemaal. Uiteindelijk loste zijn dochtertje het probleem voor hem op: zij „wachtte” precies de veertien dagen quarantaine af voordat ze de buik van haar moeder verliet.

Jannie Schipper