Jan Marsalek is nu ‘wanted person’

Hij staat sinds donderdag op dezelfde lijst als Charles Dietrich, een 44-jarige Amerikaan die door Frankijk gezocht wordt voor moord. En op die lijst van Interpol staat bijvoorbeeld ook de 27-jarige Fatima Khaibulaeva die door Rusland wordt gezocht vanwege haar lidmaatschap van een gewapende bende. Jan Marsalek, voormalig bestuurder van het technologiebedrijf Wirecard in München, wordt na een Duits arrestatiebevel nu internationaal gezocht voor „bijzonder ernstige fraude”.

In juni bleek bij de Duitse beursfavoriet bijna 2 miljard euro verdwenen te zijn. De Duitse autoriteiten verdenken de 40-jarige Oostenrijkse bestuurder – met volgens Interpol een lengte van „1,8 meter” – ervan een hoofdrolspeler te zijn in die malversaties. Als een van de weinige wanted persons staat Marsalek met twee foto’s op de site van Interpol. Eenmaal gladgeschoren in pak met stropdas en eenmaal met een flinke baard en in vrijetijdskleding.

Eerder meldde zijn baas, bestuursvoorzitter Markus Braun, zich al uit eigen beweging bij de Duitse politie. Wirecard werd kort voor de eeuwwisseling opgericht en faciliteert net als het Nederlandse Adyen digitaal betalingsverkeer. In de eerste jaren waren porno- en gokwebsites klant, maar gaandeweg kwamen daarvoor bedrijven als KLM en IKEA in de plaats.

Na jaren van geruchten over de soliditeit van Wirecard, weigerde accountant EY deze zomer zijn goedkeuring te verlenen voor de winst- en omzetcijfers van 2019. Even later werd duidelijk dat bijna 1 miljard euro was verdwenen, terwijl de omzet in Azië vooral op papier bestond. Het gevolg was dat beleggers Wirecard massaal in de steek lieten. In twee dagen tijd verdampte zo’n 20 miljard euro aan beurswaarde. Inmiddels verkeert het beursfonds, dat deel uitmaakt van de DAX-index in Frankfurt, in surseance. En nu vraagt iedereen zich af waarom het zo lang duurde voordat deze ballon werd doorgeprikt.

Een andere openstaande vraag is waar Marsalek zich op dit moment bevindt. Het onderzoekscollectief Bellingcat concludeerde eind juli dat de Oostenrijker, onder meer verantwoordelijk voor de Aziatische activiteiten van Wirecard, vermoedelijk in Wit-Rusland zit. De verdenkingen rond zijn persoon strekken inmiddels verder dan alleen financiële fraude. Volgens de Financial Times wordt hij door drie westerse inlichtingendiensten gezocht voor spionage. Hij zou in Libië en Syrië met (voormalige) medewerkers van Russische inlichtingendiensten hebben samengewerkt.

De financiële gevolgen van het echec van Wirecard zijn ook in Nederland voelbaar. Zo had het bedrijf bij vijftien banken voor 1,8 miljard euro aan kredieten uitstaan. Daaronder bevinden zich ook ABN Amro en ING die elk circa 200 miljoen euro hebben verstrekt. Dat geld zien ze vermoedelijk niet meer terug.

