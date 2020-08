In Oostende herleeft de wereld van schilder James Ensor

Toen James Ensor in 1860 in Oostende geboren werd, was de Belgische kustplaats nog een vestingstadje. Vanuit de tuin van het huis waar hij ter wereld kwam, kon het gezin Ensor de muren ervan zien liggen. Er woonden zo’n 17.000 mensen in Oostende, en het toerisme was nog maar mondjesmaat opgekomen.

Maar in de loop van het leven van de wereldberoemde en invloedrijke Belgische schilder, die haast zijn hele leven in Oostende zou blijven wonen, onderging de stad een metamorfose. De vestingmuren werden afgebroken, Oostende werd door de koning omgebouwd tot een toeristische badplaats met wereldfaam en kreeg de bijnaam ‘Koningin der Badsteden’. Tegen 1949, toen Ensor overleed, was het inwoneraantal verdrievoudigd.

Wat zou hij zelf hebben gevonden van het Oostende van vandaag? Die vraag dringt zich onvermijdelijk op als je zijn voormalig huis, inmiddels James Ensorhuis gedoopt, bezoekt.

Het museum was tijdelijk gesloten voor uitbreiding en renovatie, maar sinds half juli – de heropening werd door de coronacrisis twee maanden uitgesteld – is het pand in het centrum van Oostende weer geopend.

Oostende mikt op zo’n 50.000 bezoekers per jaar en ontving er in de eerste maand inderdaad al over de vijfduizend. In het Ensorhuis vind je werken van Ensor, maar het huis stelt in de eerste plaats de leefwereld van de schilder centraal: de plekken waar hij schilderde, zijn inspiratiebronnen, de belangrijke rol van ‘zijn’ Oostende in zijn werk en leven.

James Ensor, De intocht van Christus te Brussel (1888, 252.7 × 430.5 cm).

Souvenirwinkel

Ensor erfde het huis van zijn oom en tante en woonde en werkte er van 1917 tot aan zijn dood. De souvenirwinkel van zijn oom en tante liet hij intact. Nog altijd liggen daar schelpen, kogelvissen en allerlei carnavalsmaskers uitgestald. Waar Ensor de inspiratie vandaan haalde voor zijn schilderijen vol bevreemdende maskers, een fantastisch universum waarmee het begin van het Belgisch surrealisme werd aangekondigd, wordt de bezoeker zo direct duidelijk. De salon, waar reproducties zijn opgehangen en waarin de meubels nog grotendeels authentiek zijn, trekt ons nog dieper Ensors wereld in.

Nieuw is het gebouw ernaast, in Ensors tijd een hotel, nu na een ingrijpende renovatie een ‘interactief belevingscentrum’. Vijf zalen behandelen elk een thema, begeleid door een audioguide in vijf talen. Kinderen kunnen intussen hetzelfde pad volgen, maar voor hen is er een eigen audiotour met speurtocht. Een interactieve wereldkaart toont waar Ensors meesterwerken allemaal belandden. In een radiofragment horen we Ensor zelf in onvervalst Oostends praten. Een maquette toont de ruimte waarin de schilder zijn bekendste werk, De intocht van Christus te Brussel, maakte. Het schilderij was zo groot dat het deels opgerold op de grond lag: de muur was niet hoog genoeg. Wie uiteindelijk de (eveneens nieuwe) expositieruimte betreedt waar Ensors werken zijn tentoongesteld, bekijkt ze met heel andere ogen dan daarvoor.

James Ensor, De baden van Oostende (1890, 37,4 x 45,4 cm).

Ophef

Buiten kun je een Ensorwandeling lopen van het huis naar museum Mu.ZEE, waar meer van Ensors werken hangen. Een app wijst de weg.

Oostende telt inmiddels zo’n 70.000 inwoners. Veel belle époquearchitectuur heeft plaatsgemaakt voor flats met zeezicht die geschikter waren voor het massatoerisme. De wandeling werpt je terug naar Ensors Oostende. In de uitgaansstraat, waar nu luide reggaeton klinkt, stond ooit zijn geboortehuis. Waar nu een tassenwinkel is, werd destijds zijn werk tentoongesteld.

Uiteindelijk leidt de wandeling langs het strand, waar Ensor zijn bekende schilderij De baden van Oostende maakte. Baden werd rond 1900 gezien als aanstootgevend, want de badstof kleefde aan het lichaam waardoor lichaamsvormen goed te zien waren. Op het schilderij, dat destijds voor veel ophef zorgde, zijn blote konten en borsten te zien, terwijl gluurders toekijken.

Wat dat betreft is er misschien niet zo veel veranderd in Oostende.

Ensor en Oostende. T/m 27 september, James Ensorhuis, Oostende. Ensorwandeling, te downloaden via de App Store. Het Mu.ZEE heeft een . T/m 27 september, James Ensorhuis, Oostende., te downloaden via de App Store. Het Mu.ZEE heeft een James Ensor en Léon Spilliaert-vleugel . Inl: ensorstad.be