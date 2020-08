Alleen in de natuur: word je daar een beter mens van?

In zijn eentje op Rottumerplaat, met niets in de wijde omtrek dan zand, golven, wind en schreeuwende meeuwen, werd Godfried Bomans doodongelukkig, terwijl Jan Wolkers juist joelend van blijdschap bloot rondrende. Het is niet te voorspellen hoe de mens op afzondering in de ruige natuur reageert.

Iemand die zich nauwelijks iets fijners voor kan stellen is Dan Richards (1982). Hij werd bekend met een boek over bergbeklimmen, Climbing Days (2016). Voor zijn nieuwe boek Buitenpost (Outpost) reisde hij naar allerlei onherbergzame oorden en logeerde daar in (trekkers)hutjes, op wetenschappelijke onderzoekstations, in een schrijversretraite-oord en ook in een vuurtoren. Hij is gefascineerd door dergelijke plaatsen en wilde weten wat ruimte en eenzaamheid met de mens, met hem, doen. Helpt het eenzaam overgeleverd zijn aan de elementen om een beter mens te worden? En is woodshedding (teruggetrokken leven in een woud) nuttig dan wel nodig om de beste kunst te maken?

Buitenpost biedt, naast een verslag van Richards’ eigen reizen, ook informatie over reizen in andere boeken. Honderduit vertelt hij over schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars die het isolement zochten en vierden in hun werk. Uitvoerig citeert hij onder anderen Dahl, Kerouac, Thomas, Shaw, Yeats en natuurlijk Thoreau. Vrouwelijke kunstenaars noemt hij nauwelijks, een uitzondering als Rebecca Solnit en Alice Oswald daargelaten. Waarschijnlijk kregen vrouwen tot voor kort nu eenmaal veel minder de kans om zich af te zonderen en daarop te reflecteren.

Japan

Het meest kenmerkend aan Buitenpost is de gretige toon. Richards begint plompverloren en dolenthousiast; hij begint zomaar ergens te vertellen, om niet meer op te houden. De chaotische hak-op-de-takstijl vormt zowel een voor- als een nadeel. Het levendige relaas zit vol kwinkslagen en tot de verbeelding sprekende details, maar je raakt al lezend snel de draad kwijt en soms duurt een zijpad oeverloos lang.

Humor zit vooral in de beschrijving van Richards’ eigen ontberingen, wat ook te danken is aan de vlotte vertaling. Het hoofdstuk over Schotland is doorspekt met geluiden. ‘Kedeng kedeng kedeng’, daar rijdt de trein met Richards en zijn reismakker aan boord, de Highlands in. ‘Bonk bonk bonk’ doet zijn hoofd, want hij heeft een kater. Algauw zijn ze verdwaald: ‘Shit shit shit. Ploeteren, wolkbreuk, kabbelend water. (…) De bodem veerde en zoog en probeerde ons af en toe voorgoed binnen te halen, onze laarzen los te zuigen of ons in de zompigheid op te nemen.’

In elk hoofdstuk bereist Richards een ander afgelegen oord, zoals in Noorwegen, Japan, Frankrijk en Utah. Hij vertelt het verhaal van het landschap dat hij aantreft, van zichzelf daarin, maar vooral ook dat van de zeer weinige mensen die zich op dergelijke plekken ophouden. Tussendoor brengt hij losweg in kaart wat religie, filosofie en psychologie zoal aan ideeën over afzondering opleveren.

Zijn belangrijkste conclusie luidt uiteindelijk dat ver weg gaan eigenlijk onnodig is. Een Waddeneiland is kortom ver weg zat, of desnoods de eigen achtertuin.



Dan Richards: Buitenpost. Reizen naar de uiteinden van de wereld. (Outpost. A Journey to the Wild Ends of the Earth). Vert. Wybrand Scheffer. Atlas Contact, 320 blz. € 24, 99. Buitenpost. Reizen naar de uiteinden van de wereld. (Outpost. A Journey to the Wild Ends of the Earth). Vert. Wybrand Scheffer. Atlas Contact, 320 blz. € 24, 99. ●●●●●

