In beslag genomen ‘goud’ Venlo was helemaal geen goud

Het Openbaar Ministerie heeft half juli toch geen honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen bij een metaalrecyclingbedrijf in Venlo. Het blijkt te gaan om andere metalen, meldde het OM vrijdag.

„Het OM is tijdens de doorzoeking afgegaan op het advies van een tweetal experts die verklaarden - na het testen van het metaal - dat het goud was”, stelt het OM in een verklaring. „Bij nader onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) echter is gebleken dat het toch niet om goud ging maar om andere metalen.”

Advocaat Marcel Heuvelmans zei gelijk na de inval al dat er geen sprake was van goud, maar dat het merendeels om messing ging. Zijn cliënt had „met verbazing gereageerd” op het verhaal van justitie over de goudvondst, liet Heuvelmans toen weten. Volgens de advocaat handelden zijn cliënten in edelmetaal en worden er van messing goedkope sieraden gemaakt. „Was het maar goud”, dachten zijn cliënten.

„De advocaat kan van alles zeggen, volgens ons gaat het om honderden kilo’s goud”, zei een woordvoerder van het Functioneel Parket toen nog tegen regionale zender 1Limburg.

Witwassen en milieudelicten

Bij de inval legden politie, FIOD en het Openbaar Ministerie, behalve op wat zij dachten dat goud was, ook voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van de milieuwetgeving. De hoofdverdachte zit nog vast voor verboden wapenbezit, heling en het bezit van drugs.

De inval werd gedaan nadat er „meerdere signalen” waren binnengekomen over het bedrijf. Er werd afval ingezameld maar nauwelijks gerecycled, waardoor het zich opstapelde tot wel tien meter hoog. Het ging daarbij onder meer om schrootafval, lood, zink, koper, elektromotoren en transformatoren.