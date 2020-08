Ik wil meer diepte

Probleem

De voorstelling blijft plat als je overal kleuren van ongeveer dezelfde helderheid schildert, dus geen verschillen in toonwaarde of verzadiging aanbrengt. Dat gebeurt ook als je de mate van detaillering niet varieert, als alles scherp is of alles onscherp.

Oplossing

Meer diepte, wie wil dat nou niet? Daarvoor hoef je geen uitgebreide studie van het perspectief te maken. Of het nou een portret of stilleven of landschap is, een paar simpele inzichten zijn voldoende om tenminste je schilderij meer diepte te geven. Gebruik daarvoor een of meer van de onderstaande mogelijkheden.

Bedenk dat details en contrasten naar voren lijken te komen; warme kleuren ook. Onscherpe, constrastarme en koelgekleurde stukken wijken naar achteren. Zorg dus dat de voorwerpen op de voorgrond gedetailleerd geschilderd zijn, met warme, volle kleuren en donker-licht contrasten. De achtergrond kan koeler zijn, blauwer, met minder contrast, verzadigde kleuren en details.

Ook door vormen als coulissen te laten overlappen kun je diepte suggereren. En de figuren worden naar achteren toe natuurlijk steeds kleiner.



