‘Ik ben klaar met dat thuiszitten’

In de hitte op een grasveldje aan de Amstel in Amsterdam liggen Jonathan (16), Laura (16) en Hannah (15). Zij zijn wat beduusd, want van alle groepjes scholieren om hen heen zijn zojuist de telefoons en tassen gestolen toen ze aan het zwemmen waren. „Maar niet die van ons, en wij waren ook in het water.”

Maar daar gaat dit gesprek niet over. Komende week gaan leerlingen uit de vakantieregio noord weer naar school. Écht naar school, zoals voor corona, met z’n allen in de klas. Middelbare scholieren hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, maar wel tot leraren.

„Ik ben klaar met thuiszitten”, zegt Laura, die net als haar vrienden heel blij is dat school weer begint. Ze hebben vorig schooljaar een leerachterstand opgelopen, denken ze. „Het was echt makkelijk”, zegt Laura, die met Jonathan op het Geert Groote College zit. Hannah (St. Nicolaaslyceum): „Ik volgde mijn lessen in bed. Mijn cijfers gingen wel omlaag, maar je kon makkelijk cheaten. Ik had echt geen zelfmotivatie meer.”

Hun scholen staan in brandhaard Amsterdam, maar bang voor corona zijn ze niet. „We zien wel wat er gebeurt”, zegt Jonathan. „Ik merk er niks meer van”, zegt Laura. Hannah: „Voor de zomer hielden leraren wel afstand, maar ze kwamen soms ook gewoon bij je tafel staan.”

Terwijl de coronabesmettingen oplopen en Nederland vreest dat delen van het land weer op slot moeten, gaan basis- en middelbare scholen juist volledig open. Voor de zomervakantie was het onderwijsveld daarover eensgezind tevreden: hèhè, we mogen weer! Maar met de stijging van het aantal besmettingen neemt ook de discussie weer toe. Klopt het nog wel dat jongeren het virus nauwelijks verspreiden? En hoe zit het met de ventilatie in schoolgebouwen, is die coronaproof?

Ik wil lezen over al die leraren die zeggen: kom op, we gaan weer lesgeven Guillaume Vogels leraar Engels

Psychische problemen

‘Veel leraren zien het niet zitten om de middelbare scholen volledig open te laten gaan’, meldde de NOS maandag op basis van een enquête van de kleine vakbond Leraren in Actie (2.200 leden). Dat zette bij sommigen kwaad bloed. „Ik wil lezen over al die leraren die zeggen: ‘kom op, we gaan weer lesgeven’”, zegt Guillaume Vogels, leraar Engels en beeldende vorming op de St.-Jozefmavo in Vlaardingen. Bij hem op school geldt dat voor vrijwel iedereen. „Ze zien dondersgoed in dat thuisonderwijs hartstikke slecht is voor die kinderen. Je haalt bij lange na de normale onderwijskwaliteit niet. En het zou me niet verbazen als de jeugd psychische problemen krijgt als scholen nog langer dicht zijn: als er één leeftijdsgroep gericht is op de ander, dan zijn het pubers.”

Maar daar hoor je de vakbonden niet over, zegt hij. En hun mening wordt gezien als die van alle leraren. „Ik heb de NOS hoog zitten, maar dat ze aan zo’n kleine enquête zulke grote conclusies verbinden, is stemmingmakerij.”

Woensdag kwam minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) met duidelijkheid: de scholen gaan gewoon open, mondkapjes in de gangen zijn niet nodig. Al wijken sommige scholen daar vanaf: zo moeten op de middelbare school CS Vincent van Gogh in Assen alle leerlingen vanaf de vierde klas een mondkapje dragen. Ook wil Slob dat schoolbesturen controleren of de ventilatie op orde is. Dat is volgens het RIVM het geval als zij voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Voor hoeveel scholen dat geldt, is niet bekend – wel blijkt uit onderzoek dat de luchtkwaliteit op veel scholen te wensen overlaat.

De Algemene Onderwijsbond noemde het in een reactie „veel te vrijblijvend” dat de verantwoordelijkheid voor het ventilatiesysteem volledig bij scholen wordt gelegd. „Besturen hebben hun verantwoordelijkheid niet eerder genomen dus ik maak me zorgen of ze dat nu wel zullen doen”, zei AOb-bestuurder Jelmer Evers. Leraar Ton van Haperen schreef in de Volkskrant dat Slob en onderwijsbestuurders deze zomer duidelijk hun vakantie niet wilden afbreken en schitterden door afwezigheid.

Paniekzaaierij

Dat schoot Jeroen Goes, bestuurder bij Stichting Fluvium (twintig basisscholen rondom Geldermalsen) in het verkeerde keelgat. „De situatie wordt zo simpel voorgesteld”, zegt hij. „Er wordt direct naar besturen gewezen alsof wij allemaal deskundigen zijn. Natuurlijk kan ik een installatiebedrijf bellen, maar die weten ook niet alles van Covid. Ik wil best mijn vakantie opofferen, als ik maar weet wat ik moet doen.”

Een deel van zijn schoolgebouwen wordt misschien vervangen door nieuwbouw; hij wacht op groen licht van twee gemeenten. „Moet ik in de zomervakantie dan even nieuwe ventilatiesystemen aanleggen voor misschien 15.000 euro per school terwijl die gebouwen volgend jaar vernieuwd worden? Moet ik 2,5 ton investeren van het onderwijsgeld, terwijl ik niet weet of dat zin heeft bij basisschoolleerlingen?”

Ook hij stoort zich aan „paniekzaaierij” door enquêtes die benadrukken dat leraren zich onveilig voelen. „Het zet leraren neer als bange mensen die niet bereid zijn om te werken. Die indruk heb ik niet.” Voor de zomervakantie deed hij een AOb-peiling daarom opnieuw. De conclusie van de AOb was: onderwijspersoneel bezorgd over heropening scholen. Maar zijn eigen 225 personeelsleden, van wie de helft de enquête invulden, dachten er anders over. Waar 62 procent van de AOb-leden angst ervoer om fysiek aanwezig te zijn op school, was dit bij zijn personeel 36 procent. En terwijl bij de AOb 29 procent de heropening steunde, was dit op zijn scholen 65 procent.

Mondkapjesplicht Eerste school overstag Het Vincent van Gogh College in Assen voert op een van de locaties een mondkapjesplicht in voor alle leerlingen vanaf de vierde klas en voor medewerkers. Het is voor zover bekend de eerste school in Nederland die een dergelijke maatregel instelt. De mondkapjes zijn alleen binnen verplicht en niet tijdens de pauzes op het plein en de gymlessen buiten. De mondkapjesplicht geldt vooralsnog tot 1 september. Koos Nieuwland van de school tegen RTV Drenthe: „Ik voer liever nu een maatregel in die over twee weken overbodig blijkt, dan dat ik straks sorry moet zeggen als een groepje jongeren naar een wild oord is geweest en vervolgens elkaar besmet.”

