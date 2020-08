Hoe lezers vakantievieren in coronatijd

NRC vroeg lezers foto’s in te sturen van hun zomervakantie in coronatijd. Van luieren in het gras tot varen op de Amsterdamse grachten, van het plukken van paddestoelen in Noord-Polen tot zonnebaden aan de Costa del Sol. Een greep uit de foto’s die lezers de afgelopen weken instuurden.