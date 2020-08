Dat Bergen op Zoom inmiddels coronabroedplaats nummer één is, is wel te merken. Zelfs op deze snikhete dag ligt het stadsstrandje aan de Binnenschelde er verlaten bij. Eén strandpaviljoen is tijdelijk gesloten, wegens besmettingen bij het personeel, meldt een briefje.

Gele borden met waarschuwingen, waarvan ik me ineens voorstel hoe het zou zijn als die aangevuld werden met recente uitspraak van de burgemeester, die ‘voorlopig liever geen Belgen’ wilde. Houd afstand. Blijf thuis bij klachten. Liever geen Belgen.

„Antwerpen is oranje”, zegt iemand uit een groepje tieners dat ik dit voorleg. Ze zetten hun luidspreker er zelfs even zachter voor. „Als wij daar komen, moeten we daarna twee weken in quarantaine. Maar zij… Kijk, daar heb je het al.” Op de parkeerplaats is een donkerblauwe Volkswagen Polo gestopt. Belgisch kenteken. Verrassend wat er allemaal in zo’n klein wagentje past. Twee kinderen, een koelbox, stoelen, parasol, enorme opblaasband, een man in blote buik en een vrouw, van sandalen tot hoofddoek in het geel.

De jongeren – twee jongens, twee meiden – zijn behoedzaam. Ze mogen het eigenlijk niet zeggen maar het is inmiddels wel bekend dat er bij het Offerfeest veel besmettingen zijn geweest, thuis en in de moskeeën. Families wonen verspreid over Bergen op Zoom en Antwerpen – een half uurtje rijden – en zoeken elkaar op. Thuis en ook hier klitten ze samen met grote families.

De vrouw op de parkeerplaats heeft zich inmiddels in de Polo omgekleed, en stapt uit in een hijab-badpak. Ook zonder die bordjes kunnen zij het van de gezichten lezen: liever geen Belgen, liever geen moslims.

Een van de zonnigere kanten van deze crisis was dat het er eentje zonder schuldigen was. Maar nu zijn zij het, dubbel schuldig. En dit gaan we vaker zien, als er meer regionale verschillen in maatregelen komen.

Omdat ik er vroeger familie had wonen, weet ik hoe sterk de Bergenaars zich verbonden voelen met de Antwerpenaren. Veel meer dan met het Nederland boven de rivieren. Dit grensgebied is een culturele eenheid. Het is onzinnig hier ineens weer een grens in op te trekken. Nu moet zo’n braaf gezin, vast uit een snikheet flatje in Antwerpen, zich ineens als een soort drugstoeristen voelen, die profiteren van het Hollandse gedoogbeleid.

Na een tijdje discussiëren vinden ook deze jongeren dat de grenzen beter open kunnen blijven. Een van de jongens: „Het is veel beter als je iedereen zelf zijn eigen verantwoordelijkheid laat nemen.”

Vijf minuten later heeft het Belgische huishouden zich geïnstalleerd. Het viertal staat inmiddels in het water te ravotten, elkaar omver te trekken, dicht tegen elkaar aan. De speaker stampt tussen hun hoopjes kleren.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.