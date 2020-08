‘EU zet stap op weg naar nieuwe sancties tegen Wit-Rusland’

De EU is van plan nieuwe sancties te gaan instellen tegen Wit-Rusland. De buitenlandministers van de 27 lidstaten zijn het er vrijdag tijdens een ingelaste videovergadering over eens geworden dat er een lijst moet komen met Wit-Russen tegen wie maatregelen moeten worden genomen. Dat melden de persbureaus Bloomberg en Reuters op basis van diplomatieke bronnen. De EU zelf heeft nog niets bekendgemaakt.

Doelwit van de beoogde sancties zullen volgens de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz individuen zijn „die achter het vervalsen van de verkiezingen of het onwettig gebruik van geweld zitten”. Een besluit om definitief sancties in te voeren is nog niet genomen, meldt Bloomberg. Dat kan mogelijk later deze maand gebeuren als de buitenlandministers elkaar weer spreken in Berlijn. Er zijn momenteel al EU-sancties van kracht tegen Wit-Rusland, waaronder een wapenembargo.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, riep eerder op vrijdag al op tot sancties tegen Wit-Rusland. De regering heeft volgens haar „democratische waarden en mensenrechten geschonden”.

Ook op vrijdag wordt in Wit-Rusland weer geprotesteerd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Die is volgens de oppositie en de EU gemanipuleerd door president Aleksandr Loekasjenko. Hij won met ruim 80 procent van de stemmen. In Minsk gingen volgens persbureau AP ongeveer twintigduizend mensen de straat op, die Loekasjenko opriepen te vertrekken. De betogers zijn ook boos over het geweld dat de oproerpolitie de afgelopen dagen gebruikte tegen demonstranten.

Loekasjenko, die zegt dat de protesten vanuit het buitenland worden aangewakkerd, riep burgers vrijdag in een tv-toespraak op thuis te blijven. „Ga niet de straat op. U moet begrijpen dat u en uw kinderen als kanonnenvoer gebruikt worden.” Hij riep de politie op geen onnodig geweld te gebruiken. „Als iemand valt en stil blijft liggen, sla hem dan niet!”