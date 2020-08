Eerste 80 Talibanstrijders vrijgelaten voor onderhandelingen

De Afghaanse regering heeft donderdag de eerste tachtig van in totaal vierhonderd Talibanstrijders vrijgelaten ter voorbereiding op vredesonderhandelingen met de beweging. Dat heeft de Afghaanse Nationale Veiligheidsraad vrijdag bekendgemaakt. „Alle vrijgelaten gevangenen beloofden na hun vrijlating terug te keren naar een vredig leven en niet opnieuw tegen het Afghaanse volk te vechten”, schreef de Veiligheidsraad in een verklaring.

De vrijlatingen zijn onderdeel van een afspraak tussen president Ashraf Ghani en de Taliban om vredesonderhandelingen te beginnen. Wanneer ook de overige 320 gevangenen de cel verlaten, zullen sinds het begin van het jaar vijfduizend Talibanstrijders op vrije voeten zijn gekomen. Dat aantal vrijlatingen was een voorwaarde van de Taliban om met de Afghaanse regering te praten over vrede. Wanneer de andere 320 strijders de cel uit mogen, is nog niet bekend.

Onenigheid over het lot van de gevangenen hebben de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban maandenlang vertraagd. Volgens persbureau AFP zijn een aantal van hen verantwoordelijk voor een reeks zeer zware aanslagen in Afghanistan. Zeker 44 van hen zouden op de inlichtingenradar van de Verenigde Staten en andere landen staan voor hun rollen in aanvallen op militaire doelen.