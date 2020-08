Durf de Wit-Russische bevolking te steunen

Wit-Rusland bevindt zich op een historisch kantelpunt: na 26 jaar dictatuur verzetten de burgers zich massaal tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Met gevaar voor eigen leven positioneren zij zich achter oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja, tegen verkiezingsfraude en voor een democratische transitie.

De situatie in Minsk en in de andere grote steden is momenteel extreem gewelddadig. Meer dan 5.000 demonstranten zijn opgepakt, inclusief organisatoren van de protesten. Er wordt geschoten op demonstranten en meerdere journalisten raakten al gewond, onder wie een van NRC.

Serpil Ates is socioloog en gemeenteraadslid voor GroenLinks in Den Haag.

Daarmee bevindt Wit-Rusland zich in een geweldsspiraal die niet uit zichzelf zal stoppen. Steeds meer burgers gaan de straat op voor democratie en tegen geweld; het regime komt verder in het nauw, waarop de veiligheidsdiensten, loyaal aan het regime, steeds extremer geweld plegen; hierdoor groeien de burgermassa’s verder. Met de gearresteerde organisatoren van de protesten en de oppositiekandidate die is gevlucht naar Litouwen, zijn er binnen de huidige ontwikkelingen weinig andere scenario’s te voorzien dan een verdere toename van burgerslachtoffers en een totalitair regime dat aan het langste einde trekt.

Met andere woorden: zonder proactieve steun van de EU zijn de pro-democratische massa’s van Wit-Rusland kansloos, hoe moedig en legitiem hun strijd ook is.

Als dochter van Koerdische vluchtelingen kreeg ik van jongs af aan deze cynische lessen mee, die tot de dag van vandaag hun geldigheid bewijzen. Bekijk bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Noord-Syrië: Koerden vervulden een onmisbare rol bij het verslaan van IS in het Midden-Oosten en introduceerden een politiek systeem gebaseerd op directe democratie, economische emancipatie en vredelievend samenlevende volkeren met een leidende rol voor vrouwen. Toch blijkt dit hoopvolle systeem met het wegvallen van internationale steun onvoldoende bescherming te bieden. Syrische bommen, Turkse drones, etnische bevolkingspolitiek en verschillende oorlogsmisdaden (waaronder het gebruik van chemische wapens, het vernietigen van UNESCO-erfgoed en het afsluiten van het water voor grote gebieden) brengen de Koerden in existentieel gevaar. Deze pogingen tot etnisch zuiveren blijken echter onvoldoende om de EU in beweging te brengen tegen NAVO-lid Turkije.

Wit-Rusland is sinds 2009 een partnerstaat van de EU

Gelukkig bevindt de EU zich in een betere positie om het verschil te maken voor de Wit-Russen. In tegenstelling tot de 99 andere problemen in onze Unie zijn de lidstaten, van west tot oost, het onderling eens dat de verkiezingsfraude niet kan en Loekasjenko’s gewelddadige optreden onacceptabel is. Wit-Rusland is sinds 2009 een partnerstaat van de EU, wat betekent dat er meer economische en culture banden zijn als basis voor sancties en embargo’s. Bovendien zijn de relaties tussen Poetin en Loekasjenko momenteel slecht, wat hem in een moeilijke positie brengt.

Met gerichte economische sancties kan de EU het huidige regime op twee manieren raken: bij het persoonlijke gewin van de politieke en economische elites, en bij de economische basis van het grote maar dure veiligheidsapparaat. Ondertussen moet de EU waar nodig steun en asiel bieden aan de oppositie en mensenrechtenactivisten.

Dit brengt geopolitieke risico’s met zich mee: meer Europese inmenging zal ongetwijfeld leiden tot actievere bemoeienis van Poetin. Tegelijkertijd is dit precies een moment waarop de EU haar bestaansrecht kan bewijzen. Het is mogelijk om te staan voor democratie en mensenrechten en die doctrine tegelijkertijd naar buiten toe te promoten, als volwassen deelnemer op het geopolitieke toneel.

De EU moet deze historische kans pakken, met Nederland voorop. Durf de Wit-Russische bevolking te steunen met gerichte economische sancties, en maak dit het begin van een nieuwe democratie.