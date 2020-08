Drill rap is de treurige ruis van jochies zonder verbeelding

De hele vrijdagmiddag zaten we te klieren. Belletje trekken bij het bejaardentehuis in de buurt; meisjes naroepen; mensen die er wat van zeiden uitlachen.

Vrijdagmiddagen waren vaste kliermiddagen van mijn vriendjes van de straat en mij in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Onze vaders waren aan het werk. Onze moeders – ook die van de kinderen die alleen maar een moeder hadden – waren op een cursus in het buurthuis.

Op deze vrijdagmiddag besloten we om onze straatintimidatie op te schalen. Waarom weet ik niet. Misschien was het gewoon de leeftijd: we waren allemaal om en nabij de veertien jaar oud en onze hormonen waren ook aan het opschalen.

Het duurde niet lang voor een politiebusje ons opviste bij het bejaardentehuis. „Kom maar mee!”, zeiden de agenten streng. Ze startten de motor, zwaailichten aan en, hup, we gingen rondjes rijden door de hele wijk. Vanuit de megafoon van het busje riepen de agenten: „Deze jongens vinden het leuk om belletje trekken en mensen te pesten!”

Ik weet nog dat ik me zo klein mogelijk probeerde te maken, zodat ik hopelijk niet te zien was terwijl we door de straten van de wijk reden. De moed zakte ons compleet in onze schoenen. Omdat we wisten dat onze ouders erachter zouden komen. Daarna flikten we het ook nooit meer. Sociale cohesie, sociale controle.

Daar moest ik deze week aan denken. Vanwege de nieuwsberichten over ‘drill rappers’ uit Rotterdam en Amsterdam die elkaar helemaal tot pulp slaan en vermoorden om, ja, om wat precies blijft onduidelijk. Drill rap is een uit Chicago afkomstige rap-stijl die nihilistisch, gewelddadig en deprimerend is. Nederlandse drillrappers doen dat na door met kapmessen en echte vuurwapens socialemediafilmpjes op te nemen in hun wijk.

In die filmpjes dagen ze andere drillrappgroepen uit en bedreigen ze elkaar. Er is zelfs een puntensysteem over de mate waarin die bedreigingen waar worden gemaakt. Gevolg: steeds heftiger steek- en schietincidenten met steeds meer doden.

Mijn progressieve inborst verwachtte eerst dat ik bewijs zou zien van sociale achterstelling en dat die drillrappers zelf slachtoffer zijn. Maar al lezend en luisterend zag ik iets heel anders. Ten eerste de polder-drillrap zelf: de domste, platste teksten over wapens, meisjes en dat andere drillrappers dood moeten. Op de meest saaie, eentonige beats die je kunt bedenken.

Dan de taal. Ik kom zelf uit Rotterdam-Zuid, maar toen ik hun leeftijd had spraken we daar gewoon Nederlands, ook al was het met een dik accent. Het accent van Nederlandse drillrap is een onverstaanbare nabootsing van het Amerikaanse origineel. De treurige ruis van een Nederlandse Instagramgeneratie zonder eigen ideeën.

Wij vielen vroeger bejaarden lastig met belletje trekken. Drillrappers vallen bejaarden lastig met wapens op plekken zoals het Rotterdamse Prinsenplein. Het Prinsenplein is heel groen, netjes aangeharkt, met gerenoveerde appartementen, winkels en een tramhalte. Ja, arme jongeren hebben nu minder kansen dan toen ik een arme jongere was. Ja, de sociale cohesie en sociale controle van vroeger zijn weg. Maar toch ben ik er heilig van overtuigd dat in een land als Nederland, hoeveel wijkgebouwen er ook zijn wegbezuinigd, hoeveel stage-discriminatie er ook is, er geen enkel excuus is om elkaar af te maken met kapmessen en vuurwapens.

Dit gaat niet over het wegvallen van de verzorgingsstaat of over achterstelling. Dit gaat over narcistische jochies die hun eigen onzekerheid niet te lijf gaan door volwassen te worden, maar door zichzelf te manifesteren als bloeddorstige beesten, zonder gevoel, zonder empathie. Hun eigenwaarde creëren ze op marsliederen die niet eens voortkomen uit hun eigen verbeelding of originaliteit, maar uit deerniswekkend slecht kopiëren uit Amerika.

Misschien ligt het aan mij en begin ik oud te worden. Maar het lukt me niet om begrip te voelen voor Nederlandse drillrappers. Als ik uitzoom kan ik alleen maar denken: voor je TikTok-account met wapens in de hand „De oorlog is begonnen!” roepen op een aangeharkt pleintje in Nederland, om daarna de daad bij het woord te voegen, is een weloverwogen, bewuste keuze om als tuig door het leven te gaan.

Zihni Özdil is historicus.