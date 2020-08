De touroperator vestigt zijn hoop nu op 2022

Lege vliegvelden, uitgestorven binnensteden en verlaten resorts. Het waren in de eerste maanden van de corona-uitbraak de beelden die hoorden bij de honderdduizenden reizen die vanaf begin maart werden geannuleerd. Juist in de aanloop naar het hoogseizoen stortte het toerisme wereldwijd in.

Wie wil weten hoe hard de reisbranche getroffen is door de coronacrisis hoefde deze week maar twee cijfers naast elkaar te leggen: min 98 procent en plus 145 procent. De getallen komen uit de resultaten van Europa’s grootste touroperator TUI. De omzet liep het afgelopen kwartaal met maar liefst 98 procent terug. Van de 4,7 miljard euro vorig jaar bleef dit jaar amper 70 miljoen euro over. De plus van 145 procent geldt voor het aantal boekingen dat via TUI alvast voor de zomer van 2021 is gemaakt.

Touroperators zijn binnen de reisbranche extra hard geraakt. Ze bieden reizen aan waarbij accommodatie en vervoer zijn inbegrepen. Deze vakanties kopen ze tegen scherpe prijzen in, om ze als totaalpakket met winst weer te verkopen. Dat veel gereserveerde plekken niet bezet zijn, kost ze nu een hoop geld. „De zomer van 2020 leek in januari af te stevenen op een hoogterecord”, zegt Arjan Kers, directeur TUI Nederland. Nu lijkt deze zomer voor „een diepterecord” te zorgen.

De stijging in het aantal boekingen voor volgend jaar is een teken dat de reiziger de vakantiezin niet is verloren, zei de Duitse TUI-topman Fritz Joussen donderdag. Maar wie verder kijkt ziet in die stijging ook een groot probleem voor dit soort bedrijven.

Veel reizigers zijn met vouchers gecompenseerd. Daarmee kunnen ze tot een jaar nadien bij hetzelfde bedrijf een reis boeken. Dat gebeurt volop. Touroperators zetten het zomerseizoen 2021 daarom al vroeg in de etalage. Ziedaar de belangrijkste verklaring voor de stijging.

Door terugbetaling in feite uit te stellen voorkwamen reisbedrijven dat ze in acute nood kwamen in een periode waarin nauwelijks geld binnenkwam. Maar wie volgend jaar met een voucher een vakantie boekt, zorgt niet voor nieuwe inkomsten.

Het was de reden dat TUI woensdag meldde dat het een tweede noodkrediet heeft afgesloten bij de Duitse staat. Bovenop een lening van 1,8 miljard euro uit maart krijgt het er nog eens een pakket van 1,2 miljard euro bij. Met het geld voorkomt het bedrijf een lege kas en daarmee een faillissement. Het bedrijf verkreeg in Nederland bovendien 10,5 miljoen euro aan NOW-geld, om de salarissen door te betalen.

De Duitse reisgigant is niet de enige die extra geld nodig heeft. Bij navraag blijkt dat ook de Nederlandse touroperator Corendon gebruikmaakt van de GO-C regeling. Die is speciaal in het leven geroepen voor grotere bedrijven die door corona in de problemen komen. Bij deze regeling stelt de Nederlandse staat zich garant voor 80 procent van het krediet bij een bank. Eerder deden pakkenmaker Suitsupply en sportschoolketen Basic-Fit er een beroep op.

„We hebben daarover met onze huisbank ABN Amro afspraken gemaakt en formaliseren de laatste stappen nu”, vertelt Corendon-topman Steven van der Heijden. Hoeveel geld het bedrijf precies kan lenen, wil hij niet zeggen. Wel dat het gaat om „enkele tientallen miljoenen”. Het bedrag komt bovenop de 4,8 miljoen euro die Corendon eerder kreeg via de NOW-regeling.

„We zijn teruggegaan naar nul inkomsten en draaien dit jaar hopelijk een derde van de 600 miljoen euro omzet die we in een normaal jaar zouden draaien”, zegt Van der Heijden. „Maar aan het begin van de coronacrisis hebben we meteen ingegrepen. Wij zijn uitgegaan van het meest pessimistische scenario en hebben daar de organisatie op aangepast.”

Dat betekent onder meer dat in Nederland ongeveer 120 van de 500 banen verdwijnen. Volgens Corendon vervallen de meeste arbeidsplaatsen door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Van der Heijden: „Maar helaas vallen er ook gedwongen ontslagen.”

Op termijn hoopt Corendon kosten te besparen door de fusie met Sunweb. Die werd vorig jaar aangekondigd, maar afgelopen maand bleek dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) mededingingsbezwaren heeft. Er zouden te weinig aanbieders van pakketreizen overblijven.

Het ontbreken van toestemming heeft geen gevolgen voor het beroep op de GO-C regeling. Voor die garantiestelling gelden behalve levensvatbaarheid van het bedrijf geen speciale voorwaarden. Of Sunweb ook gebruikmaakt van de regeling, is onbekend. Het bedrijf reageerde vrijdag niet op een contactverzoek. Sunweb kreeg in een eerste ronde ruim 2,6 miljoen euro aan NOW-steun.

Faillissementen

Met overheidssteun en een eerder opgebouwde oorlogskas kunnen de grote reisbedrijven nog wel overleven. Toch verwacht branchevereniging ANVR dat de reiswereld in het najaar, als de NOW-steun wordt afgebouwd, flink in de problemen komt. „De wereld is deze zomer weer wat opengegaan, maar dat geldt vooral voor bestemmingen binnen Europa”, zegt een woordvoerder. „We mogen blij zijn als we 25 procent van de verwachte boekingen halen. Je ziet landen open maar ook weer dicht gaan. Dat helpt niet om het vertrouwen van de consument te winnen.”

Vanwege de voortdurende onzekerheid schat de ANVR dat een derde van de organisaties het uiteindelijk niet gaat redden. „Dan komen zo’n zes- tot achtduizend reisprofessionals op straat te staan.”

Bij de kleinere reisaanbieder Prijsvrij (87 medewerkers) gaan ze ervan uit dat zij ook volgend jaar nog bestaan. Het bedrijf boekt in deze tijd normaal 700.000 tot 800.000 euro omzet per dag, nu is dat zo’n 30 procent van dat bedrag. „We hebben de kosten kunnen terugbrengen tot vooral personeelskosten. Met verhuurders hebben we afspraken kunnen maken over de huur”, zegt directeur Marc van Deursen. Prijsvrij kreeg bijna vier ton aan NOW-steun.

Wat blijft is natuurlijk wel een onzekere toekomst. Wanneer komt er een vaccin, en gaan mensen dan massaal weer reizen? Kers van TUI Nederland ziet dat de consument voorzichtiger is geworden door „de steeds wisselende reisadviezen”. „We verwachten dat 2022 pas weer een enigszins normaal reisjaar zal worden.”

Bij Corendon rekenen ze er op dat ze ook volgend jaar „misschien maar 40 procent van de omzet in een normaal jaar” kunnen boeken. Van der Heijden: „Populaire winterbestemmingen als Turkije, Egypte en Gambia hebben we al opgegeven. We nemen aan dat mensen vooral naar het Caribisch gebied gaan.”

Wat dat betreft was het opvallend dat er zich deze week een nieuwe partij meldde op de markt van pakketreizen. Met Transavia Holidays kan de reiziger straks een vlucht, hotel en auto huren bij het dochterbedrijf van KLM. Het leidde tot wat scheve gezichten binnen de reisbranche. Transavia verzorgt ook vluchten voor andere touroperators.

Is er straks sprake van oneerlijke concurrentie? „Natuurlijk mag elk bedrijf zich ontwikkelen, maar het kan niet zo zijn dat bedrijven die aan het staatsinfuus hangen nieuwe activiteiten gaan ontplooien”, zegt Van Deursen van Prijsvrij.

Bij TUI en Corendon vrezen ze de nieuwe concurrent minder. „Als je zoals wij zelf ook voor luchtvaartmaatschappijtje bent gaan spelen, vind ik niet dat je daarover mag klagen”, zegt Corendon-topman Van der Heijden. Lachend: „Alleen jammer dat ze dit bij Transavia niet een paar weken eerder aankondigden. Dan hadden we nu tenminste al toestemming gehad voor het samengaan met Sunweb.”