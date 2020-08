De supermarkteigenaar buigt toch voor ‘dictatuur’

„Eigenlijk ben je nu in overtreding, hè”, zegt supermarkteigenaar Raymond Berning lachend tegen de verslaggever. „Je bent nu achter de verzegeling. Dus als je gepakt wordt, kun je een boete van 17.000 euro krijgen.” Hij heeft de verzegeling verbroken, naar eigen zeggen omdat „net deze week” het slot van zijn woning naast de winkel kapot ging. „We moeten wel de hond kunnen blijven uitlaten en mijn vader moet ook naar buiten.”

Er blijkt ook een zakelijk motief te zijn om tenminste de achterdeur geopend te houden. Achter de supermarkt parkeert een Duitse vrachtwagen, die nieuwe waar komt brengen. Officieel mag hij die lading niet aannemen. Maar hij stuurt zijn medewerker toch maar naar de deur toe om een pallet medicijnen aan te nemen. „Ik kan ze moeilijk weer naar huis sturen hè. Zo doen we dat hier niet.”

Aan de voorkant van de winkel doet zich deze vrijdagmiddag om de minuut hetzelfde tafereel voor. Er rijdt een Duitse auto de parkeerplaats op, waar een stel uit stapt. De klanten doen hun mondkapjes op om vervolgens op een dichte deur te stuiten, volgeplakt met posters van actiegroepen die ageren tegen het besluit van de Veiligheidsregio Twente, deze week, om de supermarkt te sluiten wegens het onvoldoende naleven van de coronamaatregels. Wat dan volgt, is verbijstering. „We hebben honderd kilometer hiervoor gereden”, vertelt een beteuterde vijftiger uit het Ruhrgebied, zijn karretje nog in zijn hand.

Voor veel Duitsers – ruim 90 procent van Berning’s clientèle – is een bezoek aan de grensstreek een dagje uit. Ze bezoeken het tuincentrum voor nieuwe planten en Berning voor – voordelige – koffie en drank. Ook een ander echtpaar, op de fiets uit het naburige Nordhorn – net over de grens in Duitsland – kan hun ogen niet geloven als ze zien dat ‘hun’ supermarkt nu dicht is. „In de supermarkt bij de grens is het schreeuwend druk, daarom kwamen we hier naartoe. Hier moet iets anders achter zitten. Want waarom mag die andere supermarkt gewoon open blijven?”

Ook eigenaar Raymond vermoedt een agenda achter de gedwongen sluiting van zijn zaak. „Het is natuurlijk makkelijker om een kleine, onafhankelijke supermarkt als die van mij aan te pakken. Al je echt lef hebt, zou je een Lidl of een Albert Heijn sluiten. Maar dat durven ze niet.”

Maar er blijkt meer te spelen. De supermarkt is bijvoorbeeld bepaald niet geliefd bij de buren in het grensdorp, vanwege de constante stroom aan auto’s. „Je mag het niet hardop zeggen, want je hebt geen bewijs, maar het is vrijwel zeker dat zij met de autoriteiten gebeld hebben.” De buren zouden in de coronacrisis een kans zien om van de supermarkt af te komen.

En, geeft Raymond toe, op zijn beurt heeft hij met de autoriteiten ook niet zoveel op. Hij toont een map vol correspondentie met de gemeente Dinkelland over een bord dat hij langs de weg geplaatst had om zijn klanten de weg naar zijn supermarkt te tonen. Van de gemeente moest dat weg. Een andere grief van de winkelier is dat hij al tien jaar lang bezig is een andere locatie voor zijn supermarkt te vinden. „Maar ja, bestemmingsplannen hè. De bureaucratie maakt het echte ondernemen in Nederland zo langzamerhand onmogelijk.”

Achttien boetes

En dan is er nog zijn mening over het coronavirus, die hij met name op Facebook niet onder stoelen of banken steekt. De achttien boetes die hij kreeg vóór hij moest sluiten, weigert hij dan ook te betalen.

Tijdens het interview maakt hij meermaals een buigende beweging; de handen naar voren. „Je moet nu eenmaal buigen voor de dictatuur. Ze hebben me aan een lijntje.” Zijn plan van aanpak om weer open te mogen werd nog niet goedgekeurd, onder meer omdat hij daarin moest beloven een andere houding aan te nemen tegen boa’s. De boa’s die eerder in zijn winkel kwamen gaf hij een winkelverbod. Ook moest zijn personeel hesjes aan met daarop waarschuwingen om anderhalve meter afstand te houden.

Zijn verzet – pas toen bijna twintig agenten voor zijn winkel stond, gaf hij zich donderdag gewonnen – maakt hem in kringen van coronasceptici een held. Er werden bloemen langsgebracht en via recensies op Google regent het steunbetuigingen. „Ik kreeg zelfs een huwelijksaanzoek”, lacht hij. „Er stonden mensen uit heel Nederland voor de deur, op de ochtend van de sluiting, tot aan Utrecht aan toe. Gele hesjes, bijvoorbeeld, een groep genaamd ‘Vrije Tukkers’ en mensen van de PVV. ‘Farmers Defense Force belde dat ze honderd trekkers klaar hadden staan in Drenthe om ‘op te toeren’. Die heb ik maar afgebeld, anders zou het hier echt uit de hand lopen.”

