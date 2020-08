De rails zijn verdwenen, in de bijkeuken ligt nog een locomotief

Natuurlijk had hij het zelf ook zwaar. Maar de Nederlanders, daar had Tirto Pawiro pas echt medelijden mee. „Dat verhaal is vreselijk om te vertellen. Als ze een klein foutje maakten, werden ze geslágen. Japanners hielden van slaan.” Hij zwaait zijn handen heen en weer voor zijn gezicht.

De Javaanse Tirto Pawiro is 98 jaar, heeft nog één voortand en is hardhorend. De zoon bij wie hij in huis woont, nummer acht van elf kinderen, herhaalt alle vragen dicht bij zijn oor. „Hè?” Zijn donkere ogen hebben van ouderdom een bleek randje gekregen.

Pawiro is één van de weinige ooggetuigen die nog kan vertellen over de bouw van de Pekanbaru-spoorlijn, een treinverbinding die Japan dwars over het Indonesische eiland Sumatra liet aanleggen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze stelden duizenden westerse krijgsgevangenen en waarschijnlijk meer dan honderdduizend Indonesische dwangarbeiders tewerk. Het overgrote deel van de romusha’s, de Japanse naam voor arbeiders, overleefde het werk in de rimboe niet.

Precies 75 jaar geleden, op 15 augustus 1945, verklaarden de Japanners de Pekanbaru-spoorweg voltooid. Ze sloegen eigenhandig een koperen nagel door de laatste dwarsligger. „Bij gebrek aan goud, zoals de traditie eigenlijk wil”, schrijft historicus Henk Hovinga in zijn boek over de spoorlijn. Diezelfde dag capituleerde Japan en kwam er een einde aan de oorlog en aan de Japanse bezetting van wat toen nog Nederlands-Indië heette.

Niet dat Tirto Pawiro daar iets van mee kreeg. In de kampen aan de spoorlijn hielden de Japanners de capitulatie stil, die eerste dagen. Langzaam sijpelde het nieuws door. Pawiro herinnert zich alleen dat de Japanners op een gegeven moment gewoon verdwenen waren. „Wij waren net kuikens, achtergelaten door hun moederkippen. We kregen geen eten meer en moesten zelf maar op zoek gaan.”

Een handje rijst per dag

Pekanbaru is nu een gemiddelde Indonesische stad met ongeveer een miljoen inwoners, waar brommers en reclames van grote palmoliebedrijven het straatbeeld bepalen. Met de Jalan lokomotif en de Jalan kereta api, de Locomotiefstraat en de Treinstraat, houden de verwijzingen naar 75 jaar geleden wel zo’n beetje op.

Toen hij aankwam in Pekanbaru, in 1942, was hier alleen bos – het was dicht oerwoud, vertelt Pawiro. Romusha’s zoals hij werden vanuit hun dorpen op Java naar Sumatra verscheept. De jonge mannen was een goed leven beloofd, met een dagelijks loon, onderdak en kleding. Toen bleek hoe beroerd hun omstandigheden uitpakten, was de animo veel minder groot. Maar orders van hogerhand konden ze niet weigeren. Soekarno, de latere president van Indonesië, speelde een cruciale rol in het werven van de romusha's: hij genoot brede steun onder het volk en zag samenwerken met Japan als noodzaak op weg naar onafhankelijkheid.

Pawiro wist te overleven. Hij sprokkelde hout, dat hij aan de lokale bevolking verkocht. „Als mijn vrienden ziek werden, gingen ze dood. Er waren zo veel zieken, zo veel doden.” Ze kregen dysenterie, malaria of overleden aan tropische zweren. Medicijnen kregen de romusha’s niet. Hij vouwt zijn hand tot een kommetje: „We kregen een handjevol rijst elke dag. Hoe kun je daar van leven? Natuurlijk kregen mensen buikpijn.” Volgens hem behandelden de Japanse opzichters Nederlanders en andere westerlingen slechter dan de Indonesische arbeiders. „Tegen ons zeiden ze dat we familie waren.”

In de weinige literatuur over de spoorlijn staat juist dat westerse krijgsgevangenen iets betere voorzieningen hadden. En zij kregen vaak nog de kans hun doden te begraven. Romusha’s die het leven lieten, werden naast het spoor achtergelaten, waar ze soms werden opgegeten door grote varanen. Er vielen vele malen meer Indonesische slachtoffers dan westerlingen: zo’n 700 van de 5.000 Nederlanders, Britten en Australiërs vonden de dood. Naar schatting overleden maar liefst 82.000 van de 102.000 Indonesiërs.

Een locomotief in de bijkeuken

Alleen als je weet waar je moet kijken, zie je kleine beetjes van de ‘Vergeten Dodenspoorweg’ terug in Pekanbaru. Op de hoek van een straat zijn stukken rails gebruikt als paaltjes voor de stoep. Bij sommige bruggen steken nog roestige rails uit. De weg de stad uit, richting het zuiden, volgt de oude route van de spoorlijn.

En midden in een woonwijk, in de bijkeuken van een huis, ligt nog een verminkte locomotief. Het roestige ijzer past eigenlijk wel bij de typische bijkeukenrommel: een kapot badmintonracket, een brommerhelm, beduimelde flesjes schoonmaakspullen. Het treindeel is verzonken in het cement van de vloer. In een gat van de romp is een afwasteiltje opgehangen.

Hier begon de spoorlijn. Dit was kamp één van in totaal zeventien werkkampen, vertelt gids Iwan Syawal. Hier stonden locomotieven gestald en werd het materiaal voor de bouw van de spoorweg opgeslagen. Als kind speelde Iwan hier rond de locomotief, toen lagen er ook nog brokstukken rails bij. Hij had geen idee wat voor verhaal achter de trein schuilging. „Mijn vader vertelde erover en ik was meteen geboeid. Wat is hier allemaal gebeurd?”

Nu neemt Syawal soms nabestaanden mee op pad langs de restanten van de spoorlijn. En hij komt langs met Indonesische schoolklassen en studenten, vertelt de bewoner van het huis met de trein, Iwan Marwan. „Soms staat ineens een bus vol kinderen voor de deur.” Iedereen is welkom. Hij heeft zijn schoonvader, die hier eerst woonde, moeten beloven de trein te laten staan. „Pas van hem begreep ik dat er veel doden zijn gevallen hier.”

De wrede geschiedenis van de Pekanbaru-spoorlijn staat niet vermeld in de Indonesische geschiedenisboeken. Kinderen leren over de Nederlandse koloniale tijd, over de Japanse bezetting en de capitulatie, vertelt gids Iwan Syawal: „Ze weten van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, daar houdt het wel op.” Twee dagen na de Japanse capitulatie riepen Soekarno en Mohammed Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit – dat moment krijgt veel meer aandacht.

Op eigen houtje probeert Syawal de verhalen over de spoorlijn levend te houden. Lastig, omdat er nog maar zo weinig van terug te vinden is. „En oude romusha’s spreken er liever niet over. Ze worden niet graag aan die tijd herinnerd en houden hun mond tegen hun kinderen over hun verdriet.” Die pijn was ook reden voor de regering in Jakarta om de rails en bielzen te laten verwijderen. In de jaren zestig werden de meeste restanten weggehaald – voor zover omwonenden het hout niet al hadden opgestookt en de rails hadden verkocht als oud ijzer.

’Ondeugdelijk aangelegd’

Op zo’n twee uur rijden ten zuiden van Pekanbaru staat in de bossen ook nog een verweerde locomotief, bijna helemaal gestript. Dit moet kamp zeven zijn geweest. Aanvankelijk zijn hier ook wagons, een railauto en een tweede locomotief achtergebleven, leest Iwan Syawal voor – hij heeft documentatie uit 1982 over de lijn.

Over het kamp zelf is weinig bekend. De brug die de arbeiders over de rivier naast het kamp hadden gebouwd, zou in maart 1945 zijn weggeslagen door een overstroming. „Ook zwerven hier veel tijgers rond.” Syawal lacht, want die zijn nu ver te zoeken. Er staan rijtjes rubberbomen om het treinstel heen. Je hoort een kettingzaag ronken, waarschijnlijk van de papierpulpfabriek verderop.

Japan wilde kolen en andere grondstoffen over de spoorlijn vervoeren, maar van die plannen is nooit iets terechtgekomen. Na de capitulatie is de lijn alleen nog gebruikt om krijgsgevangenen af te voeren. De lijn was slecht aangelegd en liep dwars door moerassige gebieden. Uit de documentatie: „Een spoorbaan die van meet af aan zo ondeugdelijk is aangelegd dat de locomotieven ontsporen omdat de rails wijken of omklappen bij een snelheid van 15 kilometer per uur.”

‘Dat was me wat! Waren de Japanners verslagen, kwamen de Nederlanders terug Tirto Pawiro een van de laatste nog levende ooggetuigen

Veel van de romusha’s die de ellendige jaren hadden overleefd, bleven op Sumatra wonen. Zo ook Tirto Pawiro. Zijn ogen worden groot als je vraagt naar de onafhankelijkheidsoorlog, toen Nederland in 1945 de zeggenschap over zijn kolonie terug wilde. „Aduh, dat was me wat! Waren de Japanners verslagen, kwamen de Nederlanders terug.” Veel meer wil hij er niet over kwijt. „Ik heb de Nederlandse tijd meegemaakt, de Japanse tijd, de onafhankelijkheid. Ik heb genoeg bittere en moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven.”

Na de onafhankelijkheid kon Pawiro aan de slag als kantoorjongen van de gouverneur, een baantje waar hij blij mee was. Tot aan zijn pensioen werkte hij daar. Hij is goedlachs, de misère is lang geleden. „Haha! Ik ben dankbaar dat ik zo lang mag leven. Ik werd gelukkig nadat ik een gezin kreeg.” En wat voor gezin: hij heeft 11 kinderen, 33 kleinkinderen en al 40 achterkleinkinderen. Zijn vrouw is vorig jaar overleden, ze was 88 jaar.

Pawiro vertelt dat je volgens de traditie eigenlijk pas romusha-af bent als je terug naar Java bent gegaan, terug naar het dorp waar je vandaan komt. „Daarna kun je weer een gewone burger worden.” Pas in 1980 reisde hij zelf voor het eerst terug, samen met één van zijn kinderen. Zijn ouders bleken in de oorlog overleden. De rest van zijn familie was vooral verbaasd hem te zien. Ze hadden hem voor dood gehouden.

Japan en WO II Spoorweg naar Nederlands idee Tijdens de Tweede Wereldoorlog heerste Japan over bijna heel Zuidoost-Azië en delen van China. Ze lieten in Thailand, Birma en Indonesië spoorlijnen aanleggen om grondstoffen te vervoeren. Transport over zee achtten ze te gevaarlijk, het risico dat hun schepen werden getorpedeerd was reëel. Japan zette tienduizenden westerse krijgsgevangenen aan het werk, en miljoenen Indonesische dwangarbeiders: romusha’s. Hoeveel romusha’s er precies waren is onduidelijk; schattingen lopen uiteen van vier tot wel tien miljoen. Zij werkten aan spoorwegen, maar ook aan andere infrastructuurprojecten en landbouw. De bekendste ‘Dodenspoorweg’ is de Birmaspoorlijn, de verbinding tussen Thailand en Myanmar – toen Siam en Birma. Daar kwamen de meeste westerse krijgsgevangenen om het leven. Zo’n 15.000 westerlingen en meer dan 85.000 romusha’s kwamen om. De spoorweg is deels nog in gebruik en een bekende toeristische attractie, mede door de film The Bridge on the River Kwai (1957). De Pekanbaru-spoorweg is veel minder bekend, al vielen bij de aanleg waarschijnlijk niet veel minder doden. De lijn moest van Pekanbaru naar Muaro lopen – vanaf daar was er een verbinding met Padang aan de westkust. Het was een idee uit de Nederlandse koloniale tijd, maar Nederland annuleerde het plan omdat het gebied te slecht begaanbaar was en de kosten te hoog zouden worden. De Japanners zetten wel door en begonnen in september 1943 toch met de bouw. Op 15 augustus 1945 werd de lijn voltooid verklaard, met een kleine ceremonie, alleen voor de Japanse bevelhebbers.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 augustus 2020