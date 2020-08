Corendon leent ‘tientallen miljoenen’ met garanties van de Nederlandse overheid

Touroperator Corendon leent door de coronacrisis „enkele tientallen miljoenen euro’s” met garanties van de Nederlandse overheid. De onderneming maakt gebruik van de zogeheten GO-C regeling voor grote bedrijven, zo meldt Corendon na vragen van NRC. „De afspraken worden op dit moment geformaliseerd”, meldt topman Steven van der Heijden.

Met de GO-C regeling stelt de overheid zich garant voor 80 procent van een lening van een bedrijf bij een bank, ABN Amro in dit geval. Met het verse kapitaal wil Corendon liquiditeitsproblemen oplossen die kunnen ontstaan door de onzekere situatie in de reiswereld. Steeds meer landen stellen de afgelopen weken weer reisbeperkingen in vanwege de pandemie. Daardoor zijn inkomsten onzeker, terwijl kosten doorlopen.

Zwaar weer

De touroperator is door de corona-uitbraak in zwaar weer terechtgekomen. Tussen maart en juni lag het toerisme wereldwijd stil en liepen de inkomsten terug naar vrijwel nul. Voor het hele jaar komt het bedrijf uit op „een derde tot 40 procent” van de 600 miljoen euro die Corendon in een normaal jaar aan omzet draait. Ook voor komend jaar rekent de topman op een omzet die „minder dan de helft” van dat bedrag betreft.

Het bedrijf heeft daardoor flink moeten snijden in het personeelsbestand. De komende tijd verdwijnen bij Corendon tussen de 100 en 120 banen.

