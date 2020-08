Bijna 11,5 miljoen opgehaald voor Beiroet

Bij de Nationale Actiedag van de samenwerkende hulpdiensten via Giro555 is vrijdag de eindstand op een totaal van bijna 11,5 miljoen euro aan donaties gekomen. Dat maakt de organisatie bekend via de eigen website. In totaal hebben 163.000 mensen gedoneerd.

Het ingezamelde geld zal worden gebruikt om hulp te bieden aan de getroffen bewoners in de Libanese hoofdstad Beiroet, waar een explosie in de haven begin augustus voor veel slachtoffers en schade zorgde. Het geld wordt ingezet voor medische en psychologische zorg, reddingswerk, drinkwater en onderdak.

Het gironummer blijft langer openstaan, waardoor ook na de actiedag gedoneerd kan worden. In tegenstelling tot bij eerdere acties, kon er nu vanwege de uitbraak van het virus geen publiek aanwezig zijn in het actiecentrum in Hilversum.

Het hoogste bedrag dat Giro555 ooit wist op te halen, was in 2004 na de tsunami in Azië. Toen werd er ruim 208 miljoen gedoneerd. Vorig jaar werd er 15,5 miljoen opgehaald voor Sulawesi, dat was getroffen door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami.

Nasleep

Bij de explosie in Libanon kwamen 170 mensen om het leven en raakten zo’n 6.000 mensen gewond, daarnaast verloren honderdduizenden hun woning. In Libanon is intussen de regering afgetreden nadat er hevige protesten ontstonden in de nasleep van de ramp.

Lees ook: ‘Wij Syriërs moeten achteraan aansluiten in Beiroet’