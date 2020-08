Bayern München vernedert Barcelona: 8-2

Bayern München heeft in de kwartfinale van de Champions League korte metten gemaakt met Barcelona. De Duitsers wonnen in het vanwege het coronavirus lege Estádio de Luz in Lissabon met 8-2 van de ploeg van de vrijwel onzichtbare Lionel Messi en Frenkie de Jong. Nooit eerder verloor Barcelona een internationale wedstrijd met meer dan vier doelpunten verschil.

De wedstrijd ging gelijk een in zeer hoog tempo van start. Thomas Müller maakte in de 4de minuut al de 1-0 voor de Duitse ploeg na een mooie combinatie, waarna het via een eigen doelpunt van David Abala al snel weer gelijk werd. In het vervolg van de wedstrijd was Bayern München duidelijk de bovenliggende partij en werd Barcelona bij vlagen weggespeeld. Ivan Perišić, Serge Gnabry en nog eens Thomas Müller zorgden voor een 4-1 ruststand.

In de openingsfase van de tweede helft deed Luis Suárez nog wel even wat terug voor Barcelona, maar Joshua Kimmich drukte de hoop van de Catalanen vrijwel direct daarop weer de kop in met zijn intikkertje voor de 5-2 na een prachtige rush van de jonge Canadese linksback Alphonso Davies. Robert Lewandowski en Philippe Coutinho (2x) maakten de vernedering daarna alleen nog maar griter en zorgden voor de ongekende eindstand van 8-2.

Geen enkele prijs voor Barcelona

Voor Barcelona betekent de nederlaag dat het seizoen voor het eerst sinds 2014 wordt afgesloten zonder prijzen. Na de hervatting van de Spaanse competitie moest Barcelona de landstitel na een reeks teleurstellende wedstrijden aan Real Madrid laten en in het nationale bekertoernooi werden Messi en de zijnen begin februari al uitgeschakeld. Verwacht wordt dat trainer Quique Setién snel wordt ontslagen. Ook gaan er geruchten dat Messi gaat vertrekken bij Barcelona, mogelijk naar het Italiaanse Inter Milan.

Beyern München neemt het woensdag in de halve finale van de Champions League op tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Olympique Lyon. Die wedstrijd wordt deze zaterdag gespeeld. De andere halve finale in Lissabon gaat dinsdag tussen het verrassende RB Leipzig en Paris Saint-Germain.

De laatste fase van de Champions League wordt vanwege de coronapandemie via een aangepast format afgewerkt in Lissabon. De kwart- en halve finales worden over een wedstrijd gespeeld in plaats van de gebruikelijke uit- en thuiswedstrijd. De finale is op zondag 23 augustus.