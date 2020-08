Apple en Google verwijderen Fortnite uit appwinkels

Fortnite-maker Epic Games heeft een rechtszaak aangespannen tegen Apple en Google. De bedrijven zouden misbruik maken van hun monopoliepositie met de appwinkels. Apple en Google hadden kort daarvoor, op donderdag, de app van de populaire game (350 miljoen spelers) uit hun appwinkels gehaald in reactie op Epic Games dat spelers nu de kans biedt de toeslag op app store-aankopen te omzeilen.

Epic Games had spelers op donderdagochtend opgeroepen om alle betalingen in het spel via een nieuwe interne winkel te doen, in plaats van via de app stores. Spelers zouden via die route 20 procent korting krijgen op de aankopen. De toeslag van zowel Apple als Google is normaliter 30 procent.

Marketingcampagne

Epic Games lijkt de actie al lang in de planning te hebben gehad. Niet alleen stond het bedrijf in de startblokken met een rechtszaak, ook ging de aankondiging gepaard met een fikse marketingcampagne in het spel zelf.

Het bedrijf plaatste een parodievideo op een advertentiefilmpje voor de Macintosh uit 1984, op zowel YouTube als in Fortnite zelf. In de video van Epic Games spreekt een boosaardige appel een groep zwart-witte soldaten toe vanaf een televisiescherm. Dan rent een Fortnite-personage met roze haren de zaal in en smijt een hamer naar het scherm, dat kapot spat. „Epic Games heeft het App Store Monopolie getart”, staat er vervolgens in grote letters. „In reactie daarop heeft Apple Fortnite op een miljard apparaten geblokkeerd. Voeg je bij ons in de strijd om te voorkomen dat 2020 in 1984 verandert! #FreeFortnite”. De tekst verwijst daarmee niet alleen naar het Macintosh-filmpje, maar ook naar het dystopische boek 1984 van George Orwell.

Epic Games is niet het enige gamebedrijf dat zijn geduld met de appwinkels lijkt te verliezen. Microsoft liet eerder deze maand weten dat zijn abonnementsdienst Game Pass door Apple geblokkeerd werd, omdat Apple alle games binnen de dienst wilde controleren.