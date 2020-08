‘Alle gearresteerde betogers Wit-Rusland worden vrijgelaten’

De duizenden betogers die deze week zijn opgepakt tijdens de protesten in Wit-Rusland zullen vanaf vrijdagochtend worden vrijgelaten. Dat heeft de Wit-Russische staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Alexander Barsukov gezegd. Daarnaast zijn er excuses gemaakt voor het buitensporige geweld dat de oproerpolitie gebruikte bij de betogingen. Twee mensen kwamen om het leven bij de demonstraties en meer dan zesduizend mensen werden opgepakt.

Volgens persbureau Reuters hadden honderden familieleden en vrienden zich buiten de gevangenissen in hoofdstad Minsk verzameld om op hun geliefden te wachten. Minister Yuri Karayev (Binnenlandse Zaken) zei de verantwoordelijkheid te nemen voor het politiegeweld in de afgelopen dagen. “Ik bied mijn excuses aan voor de verwondingen die willekeurige mensen bij de protesten hebben opgelopen.”

Ook op donderdag werd er gedemonstreerd in Wit-Rusland. Arbeiders uit staatsfabrieken liepen hun werk uit en voegden zich bij de demonstranten. Ook journalisten van de staatsomroep liepen mee in een mars door Minsk. De betogers eisen het vertrek van president Loekasjenko, die ervan wordt beschuldigd dat hij met de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag heeft gefraudeerd. Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is in het land, kreeg 80 procent van de stemmen volgens de officiële uitslag, terwijl onafhankelijke peilingen wezen op een grote winst voor oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja. Zij is na de verkiezingen naar Litouwen uitgeweken.

‘Wit-Rusland is een mensenrechtenramp’

De massale vrijlating van de gearresteerde demonstranten komt een dag nadat Amnesty International in samenwerking met lokale mensenrechtenorganisaties berichtte over martelingen in de detentiecentra in Wit-Rusland. De mensenrechtenorganisatie meldt in een verklaring dat er sprake is van „een campagne van wijdverbreide foltering en andere vormen van mishandeling door de Wit-Russische autoriteiten, die met alle middelen de vreedzame protesten willen neerslaan.”

Amnesty noemt de taferelen op de straten van Wit-Rusland “slechts het topje van de ijsberg”. Uit getuigenissen en beeldmateriaal zou zijn gebleken dat gevangenen worden uitgekleed, in vuil moeten liggen en met wapenstokken worden geslagen door agenten. „Wat we in Wit-Rusland zien, is een mensenrechtenramp die dringend actie vereist”, schrijft Amnesty.