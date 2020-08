‘Wij Syriërs moeten achteraan aansluiten in Beiroet’

Een rouwstoet trekt langs het verwoeste havengebied van Beiroet. De mensen dragen portretten van hun gestorven geliefden. Libanese vlaggen wapperen in de laagstaande zon. Om acht minuten over zes galmen kerkklokken en minaretten tegelijkertijd door de Libanese hoofdstad. Het is dinsdag, precies een week na de verwoestende explosie in Beiroet, en even lijkt iedereen verenigd in verdriet.

Aan de andere kant van de boulevard zit Mahmoud Ali al-Keno op de stoep voor de ingestorte flat waar zijn vader als conciërge werkte. De 26-jarige, zachtaardig ogende Syriër werpt een blik op de voorbijtrekkende stoet Libanezen. „Daar zijn wij geen onderdeel van”, zegt hij. „Ik zou hier eindeloos kunnen schreeuwen over alles wat ik die nacht heb meegemaakt. Maar als Syriër word ik toch niet gehoord.”

De conciërge van het gebouw ernaast – ook een Syriër – komt aansnellen met een bekertje koffie en slaat een arm om Mahmouds schouder. Die heeft tranen in zijn ogen. „Mijn hele familie woonde in dit gebouw”, zegt hij, wijzend op de brokstukken achter hem. „Daar, op die plek, is mijn zusje verpletterd onder het puin.”

Syriërs in Beiroet zijn disproportioneel hard geraakt door de grootste explosie in de Libanese geschiedenis. Zeker een vijfde van de 220 tot nu toe gevonden doden heeft de Syrische nationaliteit, maar voor de gezinnen die zij achterlaten en de vele Syrische gewonden bestaat er nauwelijks humanitaire hulp.

Groot stuk glas

Mahmouds huis stond op een steenworp afstand van het havengebied. Toen hij op de avond van de ramp kwam aanrennen vanaf een afspraak elders in de stad, was zijn familie nergens te bekennen. „Zodra ik dat doorhad, zocht ik naar een groot stuk glas om mezelf mee te vermoorden”, vertelt de Syriër. „Zonder mijn familie wilde ik niet doorleven.”

Net op tijd hoorde Mahmoud dat zijn familieleden al onder het puin vandaan waren gehaald. Daarop begon zijn zoektocht door de verwoeste stad. In alle ziekenhuizen zocht hij tussen de levenden en de doden. Bij aankomst in het Hôtel Dieu-ziekenhuis nam een arts hem mee naar het mortuarium. In één van de koelcellen lag het lichaam van zijn 16-jarige zusje Sedra.

Gezicht op de haven van Beiroet. Foto Sima Diab

Tijd om te huilen was er niet. Mahmoud zocht door en vond zijn zwaargewonde zusje Hoda (11) in hetzelfde ziekenhuis. Zijn zus Aya (23) en broertje Ahmad (5) zaten bij een neef. Rond half vijf ’s ochtends kwam Mahmoud zijn bebloede maar levende moeder tegen. Twee uur later volgde zijn vader, die met diepe hoofdwonden en zwaar beschadigde ogen in weer een ander ziekenhuis lag. „Ik heb hem pas een week later kunnen vertellen dat Sedra dood is”, vertelt Mahmoud. „Anders had hij het niet overleefd.”

Lees ook: Opgestapte premier wist Libanon niet te veranderen

Het precieze aantal Syriërs dat in de explosie is omgekomen, valt onmogelijk vast te stellen. De Syrische ambassade in Beiroet houdt het op 43, zo meldt de Syrische nieuwszender Al-Mayadeen. Maar volgens Yasmin Kayali Sabra, medeoprichter van Basmeh & Zeitooneh, een ngo die zich inzet voor Syrische vluchtelingen in Libanon, ligt het werkelijke aantal vele malen hoger.

„In de haven werkten voornamelijk Syriërs”, verklaart Sabra. „Hun lichamen zijn letterlijk weggesmolten. Maar omdat velen van hen geen papieren hebben, worden ze niet opgenomen in de officiële dodenaantallen.”

„Hun lichamen zijn letterlijk weggesmolten. Maar omdat velen van hen geen papieren hebben, worden ze niet opgenomen in de officiële dodenaantallen.”

Naast de havenarbeiders zelf, die volgens Sabra omgerekend nog geen drie euro per dag verdienden, werkten er rondom het havengebied veel Syrische schoonmakers, loopjongens en conciërges zoals Mahmouds vader. Bovendien staat de arme wijk Karantina, pal naast de haven, bekend om haar grote Syrische bevolking. Vandaar het hoge aantal Syrische slachtoffers, aldus Sabra.

Op steun vanuit de Libanese samenleving hoeven de Syriërs niet te rekenen. De meeste Libanezen hebben een hekel aan de naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen die in het kleine land van zo’n zes miljoen inwoners wonen. Die haat wortelt in een verleden van Syrische militaire invasies in Libanon, legt Sabra uit, maar is toegenomen door de economische crisis en het feit dat Libanese politici de Syrische vluchtelingen almaar de schuld geven van problemen die zijzelf veroorzaakt hebben.

In de nasleep van de explosie eisen Libanese hulporganisaties dan ook dat Syriërs achteraan aansluiten, vertelt Sabra. „Laatst nog hadden we een incident naast onze kraam in de wijk Mar Mikhael. Toen een Syriër een doos eten ontving, sloeg een hulpverlener van een andere kraam hem in elkaar. Libanezen eerst, riep hij.”

Foto Sima Diab Foto Sima Diab Foto’s Sima Diab

Ook de ziekenhuizen bieden Syrische slachtoffers van de ramp niet de zorg die ze nodig hebben, zo heeft Abdul-Khaleq al-Abad moeten ondervinden. De 27-jarige Syriër vluchtte in 2013 naar Libanon en werkte tot voor kort als schoonmaker in een winkel vlak naast het havengebied. Toen daar 2.750 ton ammoniumnitraat de lucht in vloog, verdween hij onder een berg glas en een metalen reclamebord.

Abdul-Khaleq raakte bewusteloos, maar werd door zijn broer Abdallah naar een ziekenhuis in de zuidelijke wijk Dahieh gebracht. Daar zei een dokter aanvankelijk dat Abdul-Khaleqs verbrijzelde been moest worden geopereerd, maar drie uur later moest de Syriër het ziekenhuis zonder behandeling verlaten. „Ze gaven me niet eens een pijnstiller”, vertelt hij. „De dokters waren alleen maar bezig met de Libanezen.”

Inmiddels ligt de Syrische man op een schuimmatrasje in de hoek van zijn huis in de wijk Karantina. Een half dozijn kleine kinderen rent blootsvoets door de kale woning, die gedeeld wordt door drie Syrische gezinnen. Sinds Abdul-Khaleq gewond is geraakt, heeft het huishouden nog maar één kostwinner over. Dat belette de Libanese huisbaas niet om vlak na de explosie de huur te komen eisen.

Schoonmaker

Abdul-Khaleq heeft geen idee hoe zijn familie dat zou moeten betalen. Zijn oude baan als schoonmaker leverde hem omgerekend 55 euro per maand op, maar zelfs naar dat loon kan hij voorlopig fluiten. Toen de Syriër zijn werkgever opbelde en hem vertelde over zijn verbrijzelde been, antwoordde deze dat hij wel iemand anders zou vinden.

Aan wanhopige gegadigden geen gebrek. Sinds het Libanese pond in enkele maanden tijd 80 procent van zijn waarde tegenover de dollar verloor, kelderde de omgerekende waarde van het minimumloon van 385 naar nog geen 60 euro. De werkloosheid staat op 35 procent. Bijna de helft van de Libanezen leeft onder de armoedegrens. Zij strijden nu mee om de onderbetaalde baantjes die eerder voor Syriërs en andere buitenlandse werkkrachten waren.

Lees ook: Aan stroppen in Beiroet bungelen portretten van de politieke leiders

Die strijd gaan de Syriërs verliezen, weet Mahmoud. Ook hij is werkloos en zit sinds de explosie met ziekenhuisrekeningen van enkele duizenden dollar voor zijn gewonde vader en zusje. Omdat hij net als een derde van de Syriërs in Libanon niet geregistreerd staat bij de VN-vluchtelingenorganisatie, kan hij geen aanspraak maken op internationale hulp. Een nieuwe baan zit er al helemaal niet in. „Al voor de explosie zagen de Libanezen ons als vieze insecten”, aldus Mahmoud. „Nu zal niemand ons nog inhuren.”

Eén ding weet de Syriër zeker: na wat hij vorige week dinsdag heeft meegemaakt, kan hij niet in Libanon blijven. Terugkeren naar Syrië is geen optie, want niet alleen is de economische situatie daar zo mogelijk nog slechter, ook dreigt Mahmoud gerekruteerd te worden in het leger van de Syrische president Bashar al-Assad.

In het door Syrië omsloten Libanon blijft daarmee één grens over: die met de Middellandse Zee. Waar dat water hem en zijn familie zal brengen, weet Mahmoud nog niet precies. Misschien naar Cyprus, naar Griekenland via Turkije, of naar Italië via Egypte en Libië. „Als mijn familie Europa maar bereikt”, zegt de Syriër vastbesloten. „In de Arabische wereld is hun leven niets waard.”

Noodtoestand Zorg om inzet leger

Het Libanese parlement heeft donderdag ingestemd met de eerder afgekondigde noodtoestand in Beiroet naar aanleiding van de verwoestende explosie in de haven vorige week. Daarbij kwamen meer dan 170 mensen om het leven en raakten zo’n 6.000 mensen gewond. De noodtoestand geeft het Libanese leger vergaande bevoegdheden in de nasleep van de ramp. Het kan een avondklok instellen, demonstraties verbieden en media censureren. Ook kunnen burgers nu doorverwezen worden naar een militaire rechtbank als ze zich niet houden aan veiligheidsmaatregelen. Mensenrechtenorganisaties hebben hun zorgen uitgesproken over het instellen van de noodtoestand. Gevreesd wordt dat deze misbruikt kan worden om een bevolking te onderdrukken die woedend is vanwege de ramp en die de autoriteiten verantwoordelijk houdt.