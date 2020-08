Weerzien in een geëxplodeerd Beiroet

De liefde is voor enkele jaren gestationeerd in Beiroet. Met de frequente bezoeken aan haar groeide de fascinatie voor het land Libanon. Wat een mensen, wat een historie, wat een natuur. Maar ook: wat een ondoorgrondelijke bestuurlijke en politieke chaos waardoor het land misschien formeel niet functioneert, maar ondertussen op geheel eigen wijze wel doordraait. „Je moet iemand kennen”, is het standaardantwoord op alle vragen naar het hoe. „Regelen”, ook zo’n begrip. Libanon is net als Suriname. Je wordt er door betoverd of je wordt er gillend gek. Een tussenweg bestaat niet.

Toen kwam vorige week dinsdag de klap. De kracht van de ontbranding van 2.750 ton ammoniumnitraat bleek immens. Weg was een deel Beiroet, weg was daarmee een deel van Libanon, weg was de hoop van velen dat het toch ooit weer beter zou gaan met het land.

Het engeltje op haar schouder zorgde dat de liefde ongedeerd bleef. Vlak voor de explosie had zij haar woning verlaten op weg naar een afspraak elders in de stad. Het bleek haar redding. Van haar appartement, minder dan een kilometer verwijderd van de plek waar de explosie ontstond, is weinig meer over. Ze is er in tegenstelling tot een aantal collega’s genadig van afgekomen. Nu alleen maar knagende en telkens terugkerende vragen: wat als.

Beiroet een week na de klap. Aangekomen bij de liefde. Door de straten vol met puin klinkt aanhoudend geluid van krakend glas. Veroorzaakt door het leger vrijwilligers van talloze organisaties dat gewapend met bezems door de straten van het getroffen gebied trekt.

Surrealistische beelden. Gaat het om geraamtes die nog stonden van de dertig jaar geleden beëindigde burgeroorlog of om verse schade? De door de explosie veroorzaakte stofwolk die op het gebied is neergedaald, geeft alles een gedateerd aanzien. Een kinderhoofd dat door een gat in de muur steekt op de plek waar een raam moet hebben gezeten, bewijst dat het om nu gaat.

Nog overeind, waarmee dan ook direct alles is gezegd, staat het hoofdkantoor van Electricité Du Liban, het bedrijf waartegen zo veel van de volkswoede zich de afgelopen maanden richtte. De elektriciteitsvoorziening in de stad is een endemisch probleem. Er zit geen ruit meer in het gebouw, airconditioningapparaten bungelen als pakjes in de kerstboom aan het gebouw. De met prikkeldraadrollen versterkte omheining om demonstranten tegen te houden ligt gekruld tegen de grond.

Verslagen, maar wie heeft er nu gewonnen? „Welcome in Lebanon”, roept een vrouw vanuit haar verwoeste telefoonwinkel. „Will rise again” staat op de shirts van een groepje vrijwilligers. Je helpt het ze hopen.

Mark Kranenburg schrijft tijdens de zomer enkele columns op deze plek.