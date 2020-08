Eigenlijk kijk ik neer op mannen van middelbare leeftijd die zich opwinden over het ontwerp van een voetbalshirt, maar nu door corona het voetbal wegvalt en het shirt een van de weinige dingen is die overblijft van de voetbalclubs, kruipt bij mij ook een mening omhoog.

Ik groeide door een speling van het lot op met Vitesse, de op Sparta na oudste betaaldvoetbalclub van Nederland. Van de club van mijn jeugd is weinig meer over, de identiteit is verkwanseld en wordt gecultiveerd door marketeers. Het shirt was een van de weinige dingen die we nog hadden. Aan de belachelijke sponsornamen was ik al gewend, hoewel de combinatie van ‘waterontharder.com’, ‘Burgers’ Zoo’, ‘Succesparken’ en ‘Prins Petfoods’ ook internationaal gezien toch wel de bodem is.

Die prachtige verticale geel-zwarte banen waren een baken van stabiliteit, dat hadden we tenminste nog. Ik zag er mijn jeugd in. Arnhem – Thomas a Kempis College – Korenmarkt – Veluwe – friet van Bert Beursken in Velp.

Maar dat moest dus ook nog kapot.

Woensdag lanceerde de voetbalclub met een gelikt filmpje het nieuwe tenue. Kledingsponsor Nike was er onverwacht dan toch in geslaagd om een shirt waaraan weinig verpest kan worden, officieel te verkrachten.

„Kijk!”, riepen de marketeers, „stukgemaakt! Helemaal zelf gedaan! Een kutstadion hadden wel al, maar nu is er ook een combinatie met een lelijk shirt mogelijk. Bestel snel onze rotzooi!”

Ik keek naar dat filmpje, dat niets minder dan een belediging was. Een opgestoken middelvinger als dank voor jaren trouwe dienst. Oude beelden, versneden met opnames van de spelers van nu die deden alsof ze een ritssluiting dichttrokken en daarbij zo stoer mogelijk de camera in keken. De ontwerpers van Nike hadden de traditionele geel-zwarte banen onderbroken, wie wil kan er nu ook ‘SS’ in zien.

Het hele debiele denken samengevat in nog geen minuut, en dat dan trots communiceren als „baanbrekend” en „historisch met een moderne twist”.

Ik heb de stad Arnhem en haar inwoners altijd omhooggehouden, ik heb iedereen, mezelf voorop, consequent willen wijsmaken dat we bijzonderder zijn dan de rest. Je kon veel zeggen over de Arnhemmers, maar het waren tenminste geen schapen, geen mensen die zich knollen voor citroenen laten verkopen.

Welnu, hier is onze knol, de onaangekondigde lakmoesproef.

Als ik bij de eerste wedstrijden met publiek veel mensen in zo’n shirt zie, trek ik mijn keutel in. Als de meerderheid communiceert dat je alles met ze kunt doen, dan zijn we er zo aan toe als de mensen in Breda of Zwolle.

Dan was het allemaal niet waar.

