Vleermuis, zo verkocht en dan lekker in de curry

Het is kwart over negen ’s ochtends en vleermuisverkoper Stanley Timbuleng is al bijna uitverkocht. Vijftig kilo vleermuis, binnen een paar uur er doorheen. Er staan nog een paar klanten in de rij voor zijn blok op de markt, maar de stapels zwartbruine beestjes worden snel kleiner.

Een maand of drie geleden was dat wel anders. „Toen verkocht ik nog geen vijftien kilo op een dag”, vertelt Timbuleng. Aan zijn gezicht en handen kleven klodders oud bloed. De coronacrisis en het nieuws dat het virus zeer waarschijnlijk afkomstig is van vleermuizen, maakten zijn klanten bang. „Maar dat verhaal klopt niet. Ik verkoop hier al twintig jaar vleermuizen en we hebben nooit problemen gehad.”

Timbuleng staat op de Tomohon-markt in het noorden van het Indonesische eiland Sulawesi. Dit is één van de grootste markten in Azië waar handel in exotische dieren plaatsvindt, zeker nu China een tijdelijk verbod heeft ingesteld op wet markets waar wild wordt verkocht. Op dit type markten is het risico op nieuwe infectieziekten reëel: ineens bevinden zich allerlei soorten wilde dieren, dood en levend, dicht op elkaar. En ook nog in nauw contact met mensen.

Hygiëne is hier in Tomohon niet zo belangrijk. Een kooi tjokvol levende kippen staat op een paar meter afstand van een slachtersbank vol door midden gekliefde wilde varkens. De kippen worden ter plekke geslacht, hun ingewanden op een hoopje aan de kant geschoven. Verderop liggen bergen ratjes op een stokje, gigantische stukken slang hangen aan een vleeshaak. Een groepje honden in een hok met stalen tralies lijkt te wachten tot zij aan de beurt zijn. Aan de overkant liggen hun lotgenoten al dood en stijf op hun rug, klaar voor de verkoop.

Nova Wahanim staat in de rij bij het varkensvlees, ze heeft een mondkapje voor. Sinds het coronavirus ook Sulawesi bereikte, komt ze nog maar één keer per week naar de markt voor boodschappen, vertelt ze, om niet te veel risico op besmetting te lopen. „En we eten geen vleermuis meer, alleen nog ander vlees. Varken, hond of slang is prima. Maar geen vleermuis meer. Daar komt het virus toch vandaan?”

Het risico zit hem natuurlijk niet alleen in de vleermuizen, zegt dierenarts Annisa Rachmawati. „Het gevaarlijke is dat we beesten uit hun natuurlijke habitat halen en bij elkaar stoppen. Ziektekiemen zijn slim en krijgen zo de kans om zich te muteren en te verspreiden.” Rachmawati werkt bij Tasikoki, een opvangplek voor wilde dieren in het noorden van Sulawesi en ze heeft de afgelopen maanden de discussie over beestenmarkten en nieuwe virusziekten op de voet gevolgd.

De markt in Tomohon is net zo link als die in Wuhan waar SARS-CoV-2 waarschijnlijk is ontstaan, zegt zij. Onderzoeken wijzen uit dat ook in beesten die op de Tomohon-markt verkocht worden, allerlei virussen rondgaan. „Het is een kwestie van tijd voor hier een nieuwe infectieziekte ontstaat. We weten niet wanneer. Het kan over twintig, veertig of vijftig jaar zijn. Maar we kunnen ervoor kiezen om het te voorkomen.”

Wereldwijd gaan door de coronapandemie stemmen op om dit soort markten te verbieden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg een open brief van meer dan 330 dierenbeschermings- en milieuorganisaties om het verbieden van exotische-dierenmarkten tot officiële aanbeveling te maken. De WHO benadrukte in een reactie dat landen met dat soort verboden die „rigoureus moeten handhaven”. Punt is alleen dat veel landen geen of beperkte regelgeving hebben.

In Aziatische landen bestaat zeker steun voor het aan banden leggen. In mei liet milieuorganisatie World Wildlife Fund een peiling doen en daaruit bleek dat in landen als Vietnam, Myanmar en Thailand een grote meerderheid van de bevolking achter hun overheid zou staan als die een einde zou maken aan de dierenmarkten. Zo’n 80 procent van de ondervraagden gelooft ook dat het zou helpen tegen het ontstaan van nieuwe pandemische ziektes.

Dierenarts Rachmawati ziet het sluiten van de markten als enige mogelijke oplossing. Alleen overheden moeten volgens haar wel naar de hele keten kijken, in plaats van de markten gewoon dichtgooien: „Zo veel mensen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van deze handel. Van de jagers in het oerwoud, degene die de beesten vervoeren tot de verkopers, je zult hen alternatieven moeten bieden. Anders blijven ze bushmeat verkopen, maar dan buiten de markt om. Dan is er geen controle.”

Lastig is ook dat de vraag naar exotisch vlees zal blijven bestaan, ook al is het een minderheid van de bevolking die het consumeert. In Vietnam en China geldt bushmeat als delicatesse, als statussymbool voor politici en zakenlui. In Indonesië speelt dat minder, maar in Sulawesi zien inwoners het eten van slang en vleermuis als onderdeel van hun lokale cultuur. Zoals klant Marcel Pandean, die vertelt dat hij gewoon vleermuis blijft eten. Hij is niet bang voor besmetting: „Onze voorouders aten dit al, het is een oude traditie. En ik vind vleermuis gewoon lekker.” Hij maakt er thuis curry van.

De verkopers wíllen het verband tussen het coronavirus en de consumptie van wilde dieren ook niet zien. Eén van de collega’s van Stanley Timbuleng drukt zich krachtig uit: „Het is één grote samenzwering. In het westen roepen ze dit soort dingen, maar het is gewoon niet waar. Onzin.” Intussen gaat hij door met verkopen. Zijn klanten bepotelen de vleermuizen om te kiezen welke ze willen hebben. De vleugels liggen apart, die propt hij na het wegen van de lichamen in het plastic zakje.

Dierenarts Rachmawati vertelt dat handelaren uit haar netwerk de risico’s wel degelijk zien, maar dat ze denken dat ze de vleermuizen in China anders klaarmaken dan hier, waardoor het toch veilig is om ze te eten. „Maar dat klopt natuurlijk niet.” De verkopers in Tomohon schroeien de huid van vleermuizen, slangen en honden met een gasbrander dicht. Het verbrande vel verspreidt een doordringende, scherpe stank.

Aan voorlichting en bewustwording zou ook veel meer moeten gebeuren, zegt Rachmawati. Inwoners zouden informatie moeten krijgen over de risico’s van het eten van bushmeat. In Tomohon gebeurt dat in elk geval niet. Bij de vleermuizen staat Juliana Tangirapan in de rij. Het is de eerste keer sinds de coronacrisis uitbrak dat ze weer op de markt is. Maar dat vleermuizen waarschijnlijk de bron van het coronavirus zijn, daar had ze nog nooit iets over gehoord. Aarzelend loopt ze weg. „Nee, ik ga geen vleermuis meer kopen nu.”

Vleermuizen De bron van Covid-19? Uitsluitsel over het ontstaan van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, zullen onderzoekers misschien wel nooit kunnen geven. Volgens virologen is het waarschijnlijk dat het virus zich in vleermuizen heeft ontwikkeld. Chineze virologen ontdekten in een hoefijzerneusvleermuis een virus dat sterke genetische overeenkomst (96,2 procent) vertoonde met SARS-CoV-2. Vervolgens zou het virus via een tussengastheer, mogelijk waren dat slangen of schubdieren, op mensen zijn overgebracht. Chinese onderzoekers ontdekten ook met SARS-CoV-2 vergelijkbare virussen in schubdieren, bleek in maart. Veel voor mensen gevaarlijke, besmettelijke virusziekten zijn van dieren afkomstig. Naar schatting tussen de 60 en 70 procent van de nieuwe infectieziekten wereldwijd zijn zoönosen, wat wil zeggen dat ze van dier op mens zijn overgebracht.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven