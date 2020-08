Verwachtingen vergeven

Gisteravond lagen mijn zus en ik in het IJ toen ze opeens haar adem inhield. Op de kade stond een voormalige geliefde, een dame met wie ze eeuwen geleden even samen was. Qua passie was de verhouding mediterraan: het servies vloog de kamer door, er waren orgasmes die een seismograaf deden uitslaan. Uiteindelijk verbrak mijn zus het contact, maar ik weet nog steeds niet zeker of ze er ooit echt overheen is gekomen.

„Shit”, zei mijn zus, „ze heeft me gezien.” De Ex wuifde, mijn zus zwom gedwee naar haar toe, ik volgde als een trouw pulletje en er volgde een beleefd gesprek, zo van hoe is het met de kinderen, heb je leuk werk, is je familie gezond, het is echt warm, ga je nog weg. Ze namen afscheid en mijn zus veegde het zweet van haar voorhoofd.

„Het is zo maf”, zei ze toen haar voormalige geliefde uit het zicht verdween, „dat je als exen weer normaal tegen elkaar moet doen. En dat terwijl je elkaars slechtste kant hebt gezien. Soms zou ik willen dat er nooit iets was gebeurd tussen haar en mij.”

„Ja”, zei ik. „Dat had je zoveel tijd en drama gescheeld.”

„Oh nee, daar gaat het me niet om, alles in het leven komt uiteindelijk neer op tijdverspilling en gedoe. Nee, ik baal ervan dat ik nu weet hoe ze in werkelijkheid is. Liever had ik het beeld vastgehouden, van hoe ik dácht dat ze was.”

„Een verkeerd beeld dus.”

„Ja. Omdat het, hoewel onrealistisch, iets prachtigs was.”

Ze krabde wat alg van een reddingsboei.

‘Dat is het stomme ook”, vervolgde ze. „Je voelt je, los van het uiterlijk, vooral tot iemand aangetrokken op basis van vermoedens. En soms kan je iemands echte aard dan niet vergeven. Omdat het zo botste met wat je hoopte. De teleurstelling zo groot is.”

Dat begreep ik wel. Ook ik ben weleens met mensen geweest waarvan ik achteraf gezien meer had kunnen houden als we nooit geliefden waren geworden. Als ik me erbij neer had kunnen leggen dat het voor iedereen, ook voor mijn eigen verwachtingen van de liefde, beter was geweest als we gewoon vrienden waren gebleven.

We staarden naar de eerste sterren. Het konden trouwens ook satellieten zijn, of hele trage vliegtuigen, het maakte niet uit. We hoefden echt niet zeker te weten wat ze precies waren, zolang ze maar licht gaven. Zolang ze maar straalden, in die verre en ijskoude hemel boven ons.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 augustus 2020