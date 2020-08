Trump wil meer water uit de douche omdat zijn haar ‘perfect’ moet zitten

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft een voorstel ingediend om de waterdruk van douches te verhogen. De reden: president Donald Trump wil dat zijn haar „perfect” zit. Hij kan zijn haar naar eigen zeggen niet goed wassen met de huidige lage waterdruk.

„Dus wat doe je dan? Blijf je gewoon langer staan of douche je langer?”, vroeg Trump zich vorige maand af op het gazon van het Witte Huis. „Want mijn haar - en ik weet niet hoe het met jullie zit - maar het moet perfect zitten. Perfect.” Die overpeinzingen hebben geleid tot het nieuwe wetsvoorstel.

Trump beklaagt zich al langer over het onderwerp. Eind vorig jaar zei hij dat Amerikanen hun toilet wel „tien tot vijftien keer” moeten doorspoelen vanwege de lage waterdruk.

9,5 liter water per minuut

De Amerikaanse waterrestricties werden in 1992 vastgelegd onder president George Bush. Douchekoppen mogen maximaal 9,5 liter water per minuut verbruiken om energie te besparen en kosten te verlagen. Trump wil nu dat er per gaatje in de douchekop 9,5 liter water per minuut kan stromen.

Het is nog de vraag of het voorstel daadwerkelijk zal leiden tot nieuwe regelgeving. Als de president zijn plan wil doordrukken, zal hij het naar verwachting moeten verdedigen in de rechtbank.