Thijs H. in hoger beroep tegen veroordeling voor moord op wandelaars

Thijs H. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor het doodsteken van drie wandelaars vorig jaar. Dat hebben zijn advocaten donderdag bekendgemaakt. H. kreeg eind juli een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank concludeerde dat H. zich schuld maakte aan drie keer moord omdat H. slechts verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij zou tijdens zijn psychose zich vooraf hebben kunnen beraden op zijn daden en om te beslissen wie, waar, wanneer en hoe hij de moorden zou plegen.

Zijn advocaten stellen dat H volledig ontoerekeningsvatbaar was en dat geen sprake was van moord. Hij zou „volledig onder invloed van een ernstige psychose” hebben gehandeld. Celstraf is volgens de verdediging daarom niet op zijn plaats zijn, alleen tbs.

Piet Baan Centrum

Eerder oordeelde het Pieter Baan Centrum ook dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij zou vanwege zijn psychose zich gedwongen hebben gevoeld om de mensen te doden, omdat hij dacht dat anders zijn familie iets zou worden aangedaan.

H. stak vorig jaar drie wandelaars dood. Het eerste slachtoffer was een 56-jarige vrouw dood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag begin mei. Een paar dagen later doodde hij twee wandelaars op de Brunssummerheide in Heerlen.