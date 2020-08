Taiwan verhoogt defensiebudget met 10 procent onder druk van China

Taiwan trekt voor volgend jaar 10 procent meer budget uit voor defensie, vanwege toenemende druk vanuit China. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. De regering van president Tsai Ing-wen heeft bekendgemaakt het budget te verhogen tot 453,4 miljard Taiwanese dollar (13 miljard euro), waar het dit jaar nog 411,3 miljard Taiwanese dollar (11,8 miljard euro) is.

Tsai heeft het moderniseren van de Taiwanese krijgsmacht en het verhogen van het defensiebudget tot prioriteit gemaakt. De president werd begin dit jaar met een nipte meerderheid herkozen vanwege haar kritiek op inmenging van het Chinese vasteland. De Taiwanese ambassadeur in de Verenigde Staten zei woensdag dat er gesprekken zijn tussen Taiwan en de VS over het aanschaffen van zeemijnen en kruisraketten om de kust te verdedigingen.

Oplopende spanning

De Volksrepubliek China ziet Taiwan als een afvallige provincie, die ooit weer onderdeel zal worden van China. De afgelopen tijd heeft Peking haar militaire activiteiten rond Taiwan opgevoerd. Zo vlogen er onlangs twee Chinese gevechtsvliegtuigen over de Straat van Taiwan, het water dat China en Taiwan van elkaar scheidt. De gevechtsvliegtuigen waren een reactie op het bezoek van de Amerikaanse minister van Gezondheid, Alex Azar, aan Taiwan.

De toenemende druk vanuit China is een gevolg van de verslechterde relatie met de Verenigde Staten, Taiwans bondgenoot. Er zijn conflicten over handelsbetrekkingen, de status van Hongkong en de Chinese aanpak van de coronapandemie. President Donald Trump heeft verschillend wapendeals met Taiwan gesloten en een nieuwe, grotere ‘informele ambassade’ gebouwd die het makkelijker maakt voor hoge Amerikaanse ambtenaren om Taiwan te bezoeken.

