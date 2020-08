Stap met je rechtervoet aan boord

Rens komt de loopplank op en roept iets wat Bruno niet kan verstaan. Rens herhaalt, harder nu: „Die koeien kijken me zo aan, ik word er zenuwachtig van!” Hij gebaart naar de wei en lacht bulderend.

Een paar seconden later klinkt er babygehuil uit de roef. Daar was Bruno al bang voor.

„Sorry”, zegt hij. „Ik moet even naar Ollie”.

„Ik heb de tijd”, zegt Rens. Hij trekt een pakje sigaretten uit zijn broekzak.

Bruno haalt Ollie uit zijn bedje, installeert hem in de kinderstoel en zet die in de stuurhut. Rens gaat gezellig naast hem zitten. De deuren staan allebei open. Zo is het nog net uit te houden.

„Koffie?”

„Een half bakje dan”.

Bruno komt het trapje op met de koffie.

„Ik wilde meteen maar beginnen als jij zover bent”.

Rens ademt diep in. „Oké dan. Heb je je aantekenboekje bij je?” Hij lacht weer die rare bulderlach en Ollie begint weer te huilen. Gelukkig niet lang.

„Als je gaat varen, met je rechtervoet aan boord stappen”, zegt Rens. „Dat brengt geluk.”

„Ik wist niet dat je bijgelovig was”.

„Ben ik ook niet”, zegt Rens. „Ze zeggen dat het ook werkt als je ’t niet gelooft”. Hij lacht, kijkt verschrikt naar Ollie, maar die raakt er kennelijk aan gewend en concentreert zich op zijn aapje. Hij laat het vallen en Rens probeert het op te rapen. Zijn hand is net een grijper op de kermis.

„Ben je al een beetje handig met de touwen?” vraagt hij als hij eindelijk overeind is gekomen. „Als je in een sluis geen meegaande bolders hebt, moet je ze vanuit de diepte los kunnen gooien”. Nu is hij de vermoeide veteraan die de realiteit van oorlog kent.

„Ja, ja”, zegt Bruno. „Ik zal oefenen met de touwen. Het gaat me vandaag vooral om de metertjes en de knoppen en hoe je de motor aanzet. Hè, Ollebollie? Wil jij dat ook leren? Wat ben je braaf, vandaag”. De baby sabbelt op het uiteinde van het riempje waarmee hij vastgesnoerd zit.

Rens wijst de roerstandmeter aan, de dieptemeter, de windmeter, het echolood, de gps. „Het is een linksdraaiende schroef. Het wieleffect, daar heb je van gehoord, toch? Hier zet je de motor aan. Hoe zet je hem in z’n vrij? Nee, zo doe je dat niet”.

Bruno gunt Rens zijn triomfmomentje. „Hoeveel van wat ik moet weten heb je me zojuist uitgelegd?” vraagt hij tijdens de lunch? „Op een schaal van een tot tien?”

„Ligt eraan waar je naartoe wil. Weet je iets van laterale markering, cardinale betonning? Kun je überhaupt navigeren? Doet die kaartplotter het? Wacht”. Hij frummelt aan het display, maar omdat hij zo trilt duurt het een hele tijd voordat hij hem aan krijgt. „Best redelijk”, concludeert hij, wat hij daar ook mee bedoelt. „Waar wil je heen?”

„Naar het IJsselmeer”, zegt Bruno. „Daar misschien een tijdje voor anker”. Een andere inval, avontuurlijker van aard, bewaart hij ter innerlijke overpeinzing.

„Het IJsselmeer”, zegt Rens. „Dus nog voorbij de Houtribsluizen”. Hij staart uit het raam alsof hij daar nog een paar herinneringen heeft liggen. Zijn gezicht trilt nu zo snel dat Bruno niet kan zien of hij melancholisch is of boos of verdrietig of wat dan ook.

„Kom met ons mee” – het ligt op het puntje van Bruno’s tong. Maar hij zegt het niet.