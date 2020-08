Raad voor de Rechtspraak wil duidelijker wetsvoorstel seks tegen wil

De Raad voor de Rechtspraak vindt het wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) waarmee hij seks tegen de wil en seksuele intimidatie strafbaar wil maken te onduidelijk. Dat schrijft de raad in een advies naar aanleiding van het voorstel. Volgens het adviesorgaan is nu niet duidelijk wat de ondergrens van strafbaar handelen is, waardoor rechters te weinig houvast wordt geboden bij het doen van uitspraken in zaken die gaan over seksuele intimidatie.

De raad vindt dat het voorstel duidelijker moet. In het wetsvoorstel wordt gesproken over ‘redelijkerwijs’, een term die volgens de raad veel vragen op zou roepen. Daarnaast vindt de raad het opmerkelijk dat iemand die een redelijk vermoeden zou hebben van onwil bij de ander net zo hard zou worden gestraft als iemand die een duidelijk ‘nee’ krijgt te horen.

Dat de wet rondom seksuele intimidatie moet worden gemoderniseerd is evident, vindt de raad. Toelichting bij criteria en maatwerk is daarbij wel gevraagd, ook omdat bij zaken omtrent seks tegen de wil en intimidatie de context belangrijk is. „Zo kan eenzelfde opmerking een andere lading krijgen als hij bijvoorbeeld op klaarlichte dag in een drukke winkelstraat wordt gemaakt, of als hij wordt gemaakt door een groep mannen in de schemering onder een verlaten viaduct”, aldus de raad.