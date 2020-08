Parlement Libanon stemt in met noodtoestand om explosie

Het parlement van Libanon heeft donderdag ingestemd met de noodtoestand in Beiroet naar aanleiding van de verwoestende explosie in de haven vorige week. Daardoor heeft het Libanese leger vergaande bevoegdheden in de nasleep van de ramp.

De inmiddels afgetreden regering kondigde op 5 augustus een noodtoestand af van twee weken, dat was een dag na de explosie waarbij meer dan 170 mensen om het leven kwamen en zo’n 6.000 mensen gewond raakten. Het parlement kwam donderdag voor het eerst sinds het incident bijeen en moest officieel nog met de vergaande maatregel instemmen.

Door de noodtoestand kan het leger een avondklok instellen, demonstraties verbieden en media censureren. Ook kunnen burgers nu doorverwezen worden naar een militaire rechtbank als ze zich niet houden aan veiligheidsmaatregelen. Het was niet meteen duidelijk of de noodtoestand de oorspronkelijke twee weken van kracht zal blijven of langer, melden lokale media.

Woede onder bevolking

Mensenrechtenorganisaties hebben hun zorgen uitgesproken over het instellen van de noodtoestand. Gevreesd wordt dat het misbruikt kan worden om een bevolking te onderdrukken die woedend is vanwege de ramp en autoriteiten verantwoordelijk houdt.

Alleen het parlementslid Osama Saad stemde tegen, schrijft Al Jazeera. Hij waarschuwde voor de „militarisering van de staat” met de noodtoestand. Bij protesten in de nasleep van de explosie raakten al meer dan 700 mensen gewond.

