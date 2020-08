Oud-bestuurder Wirecard op de most-wanted-lijst van Interpol

Duitsland heeft via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Jan Marsalek, oud-bestuurder van betaalbedrijf Wirecard. De Oostenrijker wordt onder andere verdacht van „ernstige fraude” nadat bijna 2 miljard euro bleken te zijn verdwenen.

De foto bij de ‘red notice’ op de website van Interpol toont de 40-jarige Oostenrijker gladgeschoren en strak in pak, maar ook met een grote baard en in polo. Interpol schrijft niet in welk land of welke regio de voormalig topman zich mogelijk bevindt. Onderzoekscollectief Bellingcat publiceerde eind juli op basis van eigen onderzoek dat een privévliegtuig onder de naam Jan Marsalek Wit-Rusland binnen vloog. Bellingcat vond geen data dat Marsalek het land ook weer heeft verlaten, en concludeerde dat hij zich waarschijnlijk in de hoofdstad Minsk bevindt.

Na jarenlange geruchten van fraude bij bedrijf bleek eind juni dat er 1,9 miljard euro zoek was op de balans en dat Wirecard 3,5 miljard euro aan schulden had uitstaan. In eerste instantie stelde Wirecard dat het geld op een Aziatische rekening stond. Toen banken aldaar die bewering ontkrachtten, erkende het Duitse fintechbedrijf dat het kapitaal „er waarschijnlijk nooit is geweest”. Voor het faillissement dat volgde is het bedrijf mogelijk nog geplunderd. Daarbij zou 1 miljard euro zijn weggesluisd.

In totaal hebben banken en investeerders voor zo’n 3,2 miljard euro in Wirecard gestoken. Het fintechbedrijf had een kredietlijn van 1,75 miljard euro bij een consortium van vijftien banken, waaronder ABN Amro en ING. De twee Nederlandse banken leenden via die weg ieder zo’n 180 tot 200 miljoen euro aan Wirecard. De Duitse justitie heeft de banken gewaarschuwd dat dit geld hoogstwaarschijnlijk weg is.

Beluister ook de aflevering van de NRC-podcast Vandaag over het technologische wonderkind van Duitsland en hoe Wirecard 1,9 miljard euro liet verdwijnen: