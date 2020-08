Opnieuw honderden arrestaties bij protesten Wit-Rusland

In de vierde nacht van demonstraties tegen de regering van Wit-Rusland heeft de politie circa zevenhonderd arrestaties verricht. Dat meldt het Wit-Russische staatspersbureau Belta donderdag. Ook op donderdag zijn volgens persbureau AP weer honderden mensen de straat op gegaan, uit onvrede met de volgens hen frauduleus verlopen presidentsverkiezing van zondag.

Er is niet veel bekend over wat er afgelopen nacht is gebeurd. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of het opnieuw tot grootschalige rellen is gekomen tussen oproerpolitie en demonstranten. Wel meldt AP dat agenten rubber kogels afschoten op mensen die vanaf hun balkons applaudisseerden om hun steun te betuigen aan de protesten.

Zesduizend arrestaties

Volgens de autoriteiten in Minsk blokkeerden de betogers woensdag verschillende straten in de hoofdstad. Zij melden ook dat er tussen zondag en donderdag in totaal 103 agenten gewond zijn geraakt tijdens de ongeregeldheden. Woensdag werd al duidelijk dat ruim zesduizend betogers zijn opgepakt. Zij kunnen lange celstraffen krijgen. Twee actievoerders zijn door politiegeweld omgekomen.

De protesten in Wit-Rusland draaien om de verkiezingsoverwinning van president Aleksandr Loekasjenko. De autocraat heeft volgens de officiële cijfers ruim 80 procent van de stemmen gekregen.

Veel Wit-Russen en internationale waarnemers zeggen echter dat de regering de verkiezingen heeft gemanipuleerd. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja is, vermoedelijk na bedreigingen van de autoriteiten, naar Litouwen uitgeweken. De buitenlandministers van de Europese Unie bespreken vrijdag mogelijke sancties tegen Loekasjenko’s regering.