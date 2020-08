Op zoek naar het echte verhaal van oma’s kampverleden

Voor KRO-NCRV en NPO Radio 1 gaat radioredacteur Robin Peters (1991) op zoek naar het werkelijke kampverleden van haar oma, Frédérique Barendregt, geboren in Batavia in 1939. Ze noemt haar oma „geen standaardoma met een brilletje op en altijd teveel koekjes”. Nee, haar oma is „anders” en er was „eigenlijk altijd wat”.

Niet echt een fijne oma, zo te horen, die haar kleindochter „mooie verhaaltjes” opspeldt over het interneringskamp Tjideng bij Batavia onder de Japanse bezetting van Nederlands-Indië; ze was toen de oorlog uitbrak in maart 1942 drie jaar. Het kamp van mijn oma heet de vijfdelige podcastserie. „Waarom hoorde ik altijd de mooie verhalen?” vraagt de kleindochter zich af. „Waar waren angst, onderdrukking, honger?”

Nu „oma Den Haag”, zoals ze nogal anoniem heet, aan het dementeren is, inmiddels is ze 81, probeert Peters, samen met haar moeder Mitzy Barendregt, dat verborgen verhaal te achterhalen. In het eerste deel levert dat een ontluisterend beeld op. Oma herhaalt telkens dezelfde herinneringen aan vroeger, zoals de stem van haar vader, de blauwe shorts van een tante, het bevrijdingsfeest van 15 augustus 1945 na de capitulatie van Japan. Peters monteert die flarden enkele keren, begeleid door sfeervolle Indonesische muziek, waarbij de shorts veranderen in „het blauwe broekje” van de tante. Dat zijn Peters’ eigen woorden, wel wat vreemd gekozen. Ook keren we ver terug in het familieverleden met onder andere overgrootmoeder. Dat levert een verwarrend geheel op, waarin stemmen door elkaar klinken en de luisteraar de focus kwijtraakt.

Als oma Den Haag aan het woord komt, is er vooral die ene, bijna wanhopig uitgesproken zin: „Ik weet het even niet, Mitzi.” Ze was „altijd strak in de make-up, hoogblond”, een trotse vrouw die niet toeliet dat haar trots gebroken werd door een kampverleden. Ze wekt bewondering. Dat geldt ook voor de vrouwen uit het tweede deel die Peters spreekt over hún kamptijd. Met indrukwekkende precisie vertellen zij over de keerzijde, over honger, vernedering, het slaan en geschopt worden; ze eten slakken, slangen, kikkers, zelfs honden. Als je betrapt werd bij het stiekem etenswaar kopen van de Indonesische bevolking door de gedek, de omheining van prikkeldraad en gevlochten bamboe, dan werd je geslagen of moest je de nacht doorbrengen bij de Japanner. Opvallend aan deze verhalen is dat de vrouwen die zoveel leed doormaakten zonder wrok spreken. Ademloos luisterde ik naar hun relaas.

Subtiele tragiek

Het is van belang dat kampgeschiedenissen blijvend bewaard en opnieuw ontdekt worden, door elke generatie. Maar Peters heeft een ingewikkelde missie: ze wil dat het tussen haar en haar oma goed komt door nú dit portret te maken, ruim 75 jaar later. Maar waarom niet eerder, toen haar grootmoeder geestelijk goed was? Misschien omdat het nog net kan, en dat geeft een subtiele tragiek. Oma leeft steeds meer in de meisjeswereld van vroeger.

Ondertussen zijn er tal van belangwekkende publicaties, herinneringsboeken en romans over de Japanse kampen verschenen, dat Peters uit die context had kunnen putten om haar oma gerichte vragen te stellen en niet het vrijblijvende „Hoe gaat het met u?” Bijvoorbeeld De hel van Tjideng, een persoonlijk verslag van Elise G. Lengkeek, het standaardwerk De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende Tweede Wereldoorlog door D. van Velden of Istori Kita. Jouw familiegeschiedenis van herinneringskunstenaar Simone Berger. Ook zijn er het befaamde Bezonken rood van Jeroen Brouwers en Het Oostindisch kampsyndroom van Rudy Kousbroek. Dan nog stichting Tjideng Kamp, die reünies organiseert, en sites als Javapost.nl en JapanseBurgerkampen.nl. Net verschenen is De Verzwegen Oorlog – ‘Houten slippers en bamboe roentjings’, verhalen uit de Indische gemeenschap van de West-Brabantse zorginstelling tanteLouise. Peters had overigens wel contact met stichting Tjideng Kamp om andere verhalen op te tekenen dan de verhullend-opgewekte van grootmoeder Frédérique.

De sleutel ligt misschien in die scène van de bevrijding. Volgens oma was dat feest, volgens een van de vrouwen had de bevrijdingsdag niets feestelijks: niemand mocht naar buiten, er waren geen vlaggen, er werd niet gezongen. Gelukkig zijn er nog drie delen van de podcast te gaan, ik ben benieuwd tot welke inzichten Robin Peters komt. Of oma’s „mooie verhaaltjes” plaats maken voor de harde werkelijkheid.

Podcast Het kamp van mijn oma KRO-NCRV en NPO Radio 1, vanaf donderdag 13/8 te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, NPO Radio 1 app. ●●●●●