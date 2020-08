Op ‘Karen’ kun je alles afreageren

De jaren dat ik in de garderobe van een museum werkte, hebben mij veel geleerd over de menselijke conditie. De belangrijkste les: geen mens is uniek. Er bestaan slechts types, te herkennen aan hun identieke reactie op bepaalde situaties. Met name één type vrouw staat me helder voor de geest. Wanneer ik haar vertelde dat tassen groter dan een A4-tje niet mee naar binnen mochten, raakte ze in shock. Ze drukte haar reusachtige handtas tegen zich aan met de felheid van een moeder die haar jong beschermt, en zei paniekerig: „Maar hier zit mijn hele hebben en houwen in!”

Sinds kort weet ik hoe dit type vrouw heet: Karen. Althans, ik moest aan haar denken toen ik las over het sociale-mediapersonage Karen, een verbitterde vrouw van middelbare leeftijd die haar woede graag afreageert op anderen. Dit gold ook voor de tasjesvrouw, die het garderobe-incident leek te zien als de zoveelste aanval op haar existentie.

Boze vrouw uit de middenklasse

Karen is net als de millennial of de boomer: een karikaturaal personage om lekker te beschimpen. Sinds haar incarnatie zo’n vijftien jaar geleden staat ze symbool voor de boze vrouw uit de middenklasse: iemand die ondanks al haar voorrechten denkt dat zij het zwaar heeft. De precieze invulling verschilt: soms is Karen een antivaxxer, soms een bazig type dat voortdurend om de manager roept en sinds de Black Lives Matter-protesten wordt ze gezien als onvervalste raciste. Toen richtte een witte vrouw, mogelijk een Karen, een pistool op demonstranten.

De Karen-haat leidde de laatste weken tot onrust, zowel onder echte Karens als onder vrouwen die voor Karen zijn uitgemaakt. Zo schreef een briefschrijver in NRC dat zij onlangs op sociale media ‘Ok Karen’ kreeg toegesnauwd – een variant op ‘Ok boomer’. Ze moest googelen om te achterhalen waarvoor ze was uitgemaakt.

Karen: geen type maar Rorsachtest

Tegen de Karens en tot Karen gemaakten zou ik willen zeggen: maak je geen zorgen. Wie iemand anders Karen noemt, onthult daarmee vooral iets over zichzelf. Antiracisten zien een racist, de anti-linkse columnist Sietske Bergsma ziet juist een beoefenaar van „morele deugterreur”. Hillary Clinton, Femke Halsema en Angela Merkel zijn allemaal Karens, zei ze vorige week in een YouTube-filmpje.

Karen is dus eerder een rorschachtest dan een duidelijk personage. Zoals Máxima zou zeggen: ‘de’ Karen bestaat niet. Of misschien is er wel één echte Karen: degene die anderen voor Karen uitmaakt.