Oog van trilobiet leek op dat van moderne honingbij

De ogen van deze 429 miljoen jaar oude trilobiet hebben vrijwel dezelfde interne structuur als de ogen van moderne honingbijen en libellen. Daaruit blijkt dat het zicht van die insecten – én van schaaldieren zoals krabben, garnalen en pissebedden – bijna een half miljard jaar geleden ontstond, en sindsdien nauwelijks is gewijzigd. Dat concluderen onderzoekers Brigitte Schoenemann en Euan Clarkson in Nature Scientific Reports.

Trilobieten zijn uitgestorven geleedpotigen die in zee leefden tijdens het Paleozoïcum (542-251 miljoen jaar geleden). Het onderzochte fossiel behoorde tot de soort Aulacopleura koninckii – een één centimeter grote, platte trilobiet die volgens de auteurs leefde in helder, ondiep water. Dat leiden ze af uit de kleine ogen (35 micrometer in doorsnee). Die zijn efficiënter in omgevingen met veel licht.

Net als de ogen van moderne insecten bestonden de facetogen van trilobieten uit nog kleinere deeloogjes, van elkaar gescheiden door pigmentcellen. Alle oogjes samen gaven de trilobiet een mozaïekachtig beeld van zijn omgeving.