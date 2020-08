Nieuw-Zeeland nerveus door zeventien besmettingen

Aan het begin van de week vierden Nieuw-Zeelanders nog dat het land al honderd dagen coronavrij was. Maar de feestvreugde was van korte duur. Woensdag werden in Auckland, de grootste stad van het land, vier nieuwe besmettingen ontdekt. Inmiddels is het aantal opgelopen naar zeventien. Volgens de gezondheidsautoriteiten behoren ze tot één cluster van besmettingen.

Onduidelijk is hoe het virus zich weer heeft kunnen verspreiden. Mogelijk is het binnengekomen via vracht uit het buitenland. Enkele van de besmette personen werken in een koelcel in de haven. Daarbij wordt gewezen op een bericht van woensdag uit China dat het virus is aangetroffen op bevroren kippenvlees uit Brazilië in de haven van Shenzhen. Maar de gezondheidsdiensten achten dat niet heel waarschijnlijk.

Vicepremier Winston Peters suggereerde donderdag dat de bron mogelijk iemand is die zich niet heeft gehouden aan de strenge quarantainemaatregelen voor mensen die het land binnenkomen. Hij liet in het midden of het zou gaan om iemand die zich aan quarantaine heeft onttrokken, of die niet is geïnformeerd over een positieve testuitslag. „Na 102 uiterst succesvolle dagen moeten we constateren dat het virus door één lek terug is in de gemeenschap”, zei Peters. „We moeten de straat op en het virus en al zijn sporen, en alle plekken waar het nu is, zo snel mogelijk vinden.”

De autoriteiten hebben per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Voor de teststraten in Auckland staan lange rijen. Voorlopig moet iedereen in de stad weer zoveel mogelijk thuiswerken, alle horecagelegenheden zijn gesloten (behalve voor afhaalmaaltijden) en iedereen die positief getest is moet verplicht naar speciale quarantainefaciliteiten. In het hele land zijn activiteiten met meer dan honderd mensen verboden.

Premier Jacinda Ardern zal de bevolking weer dagelijks via de tv op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. „Het is een serieuze zaak”, zei Ardern donderdag. „We gaan dit snel aanpakken, maar wel kalm en systematisch.” De premier waarschuwde dat het aantal gevallen wellicht eerst nog iets zal groeien.

De corona-uitbraak komt zeer ongelegen. Eigenlijk zou het parlement woensdag met reces zijn gegaan in aanloop naar de verkiezingen van 19 september. Dat is nu uitgesteld. De oppositie dringt aan op verschuiving naar november. De regering heeft gezegd daarover maandag te besluiten.