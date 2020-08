Waarom ‘Olle’ van Guus Kuijer het belangrijkste boek is dat ik ooit las

Jaren geleden, op een feestje bij een uitgeverij, werd mij gevraagd wat het belangwekkendste boek was dat ik in mijn leven gelezen had. De vraag werd gesteld door een succesvolle schrijver met een omvangrijk oeuvre. ‘Olle’, zei ik, ‘van Guus Kuijer.’ De Succesvolle Schrijver fronste. Guus Kuijer kende hij natuurlijk, maar die titel zei hem even niets. ‘Nou, het is een boek over een hond die kan praten, zijn baas en hun beider levens’, zei ik.

Toen ging bij de schrijver een lichtje op. Was het misschien een kin-der-boek? Hij sprak het woord fluisterend en olijk uit, alsof hij mij op iets ondeugends had betrapt. ‘Min of meer’, zei ik. De Succesvolle Schrijver glimlachte. Zoiets was, vond hij, toch een beetje zonde. ‘Kom mijn bibliotheek maar een keer bekijken’, bood hij aan. ‘Dan zoek ik een paar schitterende romans voor je uit.’ Hij sloeg me nog eens joviaal op de schouder en ging een drankje halen.

In één van de eerste scènes in Olle, dat in 1990 verscheen met geweldige tekeningen van The Tjong Khing, wandelt Kuijer met zijn viervoeter langs een veldje waar een groep mannen bezig is met hondentraining. Het zijn mannen die brullen. Mannen die snauwen. Mannen die vinden dat het bij honden (‘schiet op Hector!’) draait om ‘onvoorwaardelijke gehoorzaamheid’. Een van hen draagt een leren broek en slaat daar zo nu en dan met een zweepje tegenaan, terwijl hij toekijkt hoe de honden een steile ladder moeten beklimmen om op een platform te komen. Al gauw richt de blik zich op Kuijer. Of hij het niet eens wil proberen, met zijn hond.

Toen ik deze scène voor het eerst las begreep ik ineens dat de wereld van volwassenen niet zoveel verschilde van een schoolplein of een gymlokaal. Dezelfde rollen (pestkoppen, meelachers, buitenstaanders) doken op, gehoorzamend aan dezelfde wetten. Kuijer, die heus wel weet dat zijn hond voor dit soort idiotie zijn neus ophaalt, probeert het natuurlijk toch. Omdat hij niet in zijn hemd wil staan. ‘Doe je ’t, Olle? Andere honden kunnen het ook.’ Olle kijkt de schrijver even aan, een beetje verdrietig. Daarna loopt hij in een rechte lijn het veld af, zijn staart fier wapperend in de wind.

In mijn, inmiddels nogal beduimelde, exemplaar staat het smalle handschrift van mijn moeder, die het me cadeau deed: ‘Het verhaal van een gevoelige hond, voor een meisje dat zich Olle had kunnen noemen.’

Liegen

Twaalf was ik en een rasechte piekeraar. Ik vroeg me af waarom beleefdheid zo vaak liegen betekende. Waarom alle écht belangrijke vragen door de meester werden weggelachen. En waarom God, die volgens mijn moeder het beste met de mens voor had, mijn vader had laten doodgaan. Zo langzamerhand begon ik het vermoeden te krijgen dat de werkelijkheid helemaal niet zo werkelijk was als mij werd voorgespiegeld.

De juf speelde waarschijnlijk alleen maar een juf. Mijn broers deden natuurlijk mijn broers na. En de postbode was erg overtuigend postbode, maar ik wist wel beter. De wereld was een western-decor van schijngevels en opklaptafels. Er klopte van alles niet.

Misschien was mijn vader ook helemaal niet overleden. Misschien had hij op een dag tegen mijn moeder gezegd: ‘Ik heb helemaal geen zin meer om vader te zijn. Ik wil nou wel eens een berg gaan beklimmen.’ En dat mijn moeder dan had gezegd: ‘Oh, nou ja, dan zeg ik wel dat je dood bent.’ En dat ze samen hadden gelachen, waarna mijn vader, met een rugzak en hoog opgetrokken sokken, de straat was uitgelopen.

Toen ik Olle las werd mij duidelijk dat ik niet de enige was die de wereld (en mijn eigen rol daarin) met grote twijfel bezag. Integendeel. Ik behoorde tot een tamelijk grote groep; de tobbers. ‘Dat zijn mensen die het leven niet gemakkelijk vinden’, schrijft Kuijer. ‘Ze denken diep na over de mensheid. Ze voelen zich ongelukkig over al het lelijks wat er gebeurt.’

Olle is er ook zo een. Hij piekert wanneer hij een vlinder ziet spartelen in een spinnenweb. ‘Ik wou dat ik handen had’, denkt Olle, ‘dan zou ik hem redden.’ Maar Olle heeft geen handen, hij kan alleen maar tobben en voelt zich een kneus. ‘Ik ben een nutteloos persoon.’ Wanneer Corrie, de vrouw des huizes, zegt dat hij een prachtige hond is en niet zo moet zeuren, antwoordt hij: ‘Ik weet het, ik ben een zeur.’

Nog steeds vind ik dit een volmaakte samenvatting van het soort zwaarmoedigheid dat een leven lang mee gaat; het heen en weer pendelen tussen het gevoel tekort te schieten en de schaamte daarover te zeuren, tussen het tellen van je zegeningen en het jammeren over je gebreken. Wie daar ooit mee begonnen is, komt er maar moeilijk vanaf. ‘Nadenken’, schrijft Kuijer bemoedigend, ‘maar niet te diep.’

Liefdesroes

In de hoop de eenzaamheid van zijn hond ietwat te temperen schaffen Guus en Corrie Kuijer een tweede hond aan: Dientje. Een sterk en zelfredzaam teefje van het no-nonsense soort. Een type dat zelden geplaagd wordt door al te complexe gedachten en vrolijk Olles peinzende bestaan binnenstommelt. Het is niet direct een gouden combinatie, uiteraard, maar het toont des te scherper waar de tobber soms tekortschiet en het pragmatisme zegeviert. Dientje is natuurlijk niet zozeer ongevoelig, ze is vooral nuchter. De wereld is wat ‘ie is’, dus kun je maar beter je tanden er in zetten. En flink ook. Waar Olle afwacht, slaat Dientje toe.

Zo is er de droevige geschiedenis van Piepeend, het rubberen speelgoed dat Olle altijd voorzichtig hanteert omdat hij vermoedt dat het wel eens een dier zou kunnen zijn. Het ruikt niet als een dier maar het maakt geluid – het valt dus niet uit te sluiten dat het een dier ís. Voor Dientje doet zoiets niet ter zake. Het ding piept wanneer je erin bijt en dat is reuze geinig. Olle ziet het met lede ogen aan.

Toch ontstaat er een relatie tussen de twee. Niet gebaseerd op wederzijds begrip, maar op een vorm van acceptatie die met de jaren komt. Olle is een rare, vindt Dientje, maar hij doet zijn best. En Dientje mag dan dapperder zijn, weet Olle, ze heeft toch maar mooi voor hem gekozen. Zelfs wanneer hij niet zo mannelijk blijkt als gewenst zou zijn. Als Dientje loops is en Olle tot zijn eigen verbazing overmand wordt door een liefdesroes, wil hij toch vooral die liefde bezingen terwijl Dientje tot vermoeiends toe haar staart opzij staat te houden om besprongen te worden.

Hun hele relatie wordt getekend door de beste bedoelingen en een fikse dosis onvermogen – ook dat kan de basis vormen van een bestendig samenzijn. In heel veel mensen, weet ik nu, zit een Olle of een Dientje. Een wachter of een bijter. Een denker of een doener. Met een beetje geluk leren ze gaandeweg wat van elkaar. Die wetenschap heeft me door de middelbare school heen geholpen. En trouwens ook door de jaren daarna.

De meest intieme relatie

Toen ik de Succesvolle Schrijver op het uitgeversfeestje ontmoette was ik halverwege de twintig. Ik kwam hem sindsdien nog regelmatig tegen, op boekgerelateerde evenementen, waarbij hij altijd lief naar me zwaaide. In de jaren sinds onze ontmoeting werd ik nog vaak gevraagd naar het belangwekkendste boek. Altijd heb ik hetzelfde antwoord gegeven. Soms probeerde ik daarbij uit te leggen hoe alle Grote Thema’s in Olle langskomen en hoe je er daarom je leven lang naar terug kunt keren. Ik weet nog steeds niet of zo’n toelichting nuttig is. Eigenlijk is het vooral een beetje mal om iemand te vragen naar het grootste, het belangwekkendste of het beste. De lezer wordt dan verzocht om een reusachtige ervaring weer terug in een boektitel te proppen, terwijl de vraagsteller vaak stiekem iets anders wil weten. Iets over zichzelf.

De relatie die je aangaat met een belangrijk boek, of dat nu vroeg in het leven is of pas veel later, is de meest intieme relatie die er bestaat. Je kunt je al lezende betrapt voelen en begrepen, doorzien en erkend, gekoesterd en bestraft. Wellicht is het beter daarover te zwijgen. Maar dit jaar wordt Olle dertig. En dat is heel oud, voor een hond. Al die jaren heeft hij mij langs de grote gebeurtenissen van het leven gegidst. Hij zit in mijn hoofd en levert commentaar, ook op ongepaste momenten. Ik zie hem in een rechte lijn het veld aflopen, terwijl ik blijf staan in de hoop dat ze me aardig zullen vinden. Hij weet van mijn verborgen verlangens, mijn onmacht, mijn vele kinderachtige trekjes en mijn hoop dat achter de werkelijkheid nog iets anders zit. Iets beters.

Samen tobben we nog altijd over het lelijks dat er op de wereld gebeurt, over ouder worden en over de dood. Ik herlees zijn avonturen ieder jaar en ieder jaar huil ik wanneer ik de laatste pagina’s lees. Zoiets verdient zonder meer een lange liefdesverklaring, maar eigenlijk formuleert Kuijer het zelf al heel precies: ‘Als je een hond zo lang hebt’, schrijft hij, ‘vergeet je dat je hem hebt gekocht. Het lijkt alsof hij er altijd is geweest.’



Guus Kuijer: Olle. Querido, 94 blz. € 10,99 Olle. Querido, 94 blz. € 10,99

NRC Opvoeden De beste opvoedstukken en tips voor kinderen, jongeren en hun (groot)ouders Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 augustus 2020