Meer dan negenduizend aanhoudingen in nasleep protesten Ethiopië

In de nasleep van confrontaties tussen het leger en antiregeringsdemonstranten in Ethiopië zijn de afgelopen weken meer dan negenduizend mensen opgepakt. Dat meldt persbureau Reuters donderdag op basis van gegevens van een door de staat geleide mensenrechtencommissie. Analisten zien in de arrestatiegolf het beleid van eerdere regimes terug in het Oost-Afrikaanse land, waarbij de regering hard optrad tegen protestbewegingen.

De protesten in de hoofdstad Addis Abeba en de regio Oromia begin vorige maand waren een reactie op de dood van de muzikant Hachalu Hundessa. Zijn liedjes golden als protestsongs tijdens de demonstraties een jaar eerder. Daarin streed de etnische groep Oromo, de grootste entiteit van het land, tegen jarenlange onderdrukking en discriminatie door een andere bevolkingsgroep, de Tigrinya. Bij de protesten in juli kwamen meer dan 160 mensen om het leven.

Een woordvoerder van de regering zegt tegen Reuters dat van de negenduizend gearresteerden er ruim 7.100 van Oromese komaf zijn. Onder de vorige regeringen waren massa-arrestaties aan de orde van de dag. Veiligheidstroepen drukten op die manier antiregeringsprotesten steevast de kop in.

Van de in 2018 verkozen premier Abiy Ahmed, zelf van Oromese komaf, werd verwacht dat hij in korte tijd voor meer stabiliteit in het land zou zorgen. Hij heeft gezegd dat hij in 2021 de eerste vrije verkiezingen in Ethiopië wil houden. Ahmed ontving in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol bij de vredesbesprekingen tussen Eritrea en Ethiopië.

Correctie (13 augustus 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd Ethiopië een West-Afrikaans land genoemd. Het ligt juist aan de oostkant van Afrikaanse continent. Dat is hierboven aangepast.