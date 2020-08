ME ingezet bij overlast door jongeren in Den Haag, vier aanhoudingen

Vier jongeren zijn woensdagnacht opgepakt bij ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk. Een groep van tientallen jongeren zette brandkranen open, stak vuurwerk af, stichtte brand en richtte vernielingen aan. Ook bekogelden zij de politie met stenen en eieren toen agenten wilde ingrijpen. Dat meldt de politie in Den Haag donderdag.

De groep jongeren zorgde vanaf ongeveer 21.00 uur voor overlast door vuurwerk, stenen en eieren naar omstanders om voorbijgaand verkeer te gooien. De politie sloot daarop toegangswegen naar de wijk af, waarop de jongeren meerdere brandkranen openzetten. Toen de sfeer grimmiger werd, moest ook de mobiele eenheid in actie komen. Ook werd een politiehelikopter ingezet en moest de brandweer een stapel brandende pallets blussen.

Uren later keerde de rust pas terug in de wijk. Meerdere agenten hebben volgens de politie na de ongeregeldheden last van oorsuizen, doordat vlak bij hen zwaar vuurwerk afging. Ook zijn drie politievoertuigen beschadigd en sneuvelde bij één surveillancevoertuig de achterruit door stenen.

De politie surveilleert al een aantal dagen in de wijk vanwege overlast van groepen jongeren op straat. Dinsdag kwam de burgemeester van de stad, Jan van Zanen, eerder terug van vakantie vanwege onrust in Scheveningen. Daar werd maandag een negentienjarige jongen doodgestoken.