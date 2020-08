‘In de regio heeft publiek lang niet altijd zin in theater uit de Randstad’

Eigenlijk vinden ze het maar niets, al die discussie over een kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland. „Het leidt alleen maar tot meer polarisatie”, zegt componist Tomas Postema in zijn huiskamer in het Arnhemse Spijkerkwartier. Samen met zanger/acteur Job van Gorkum is hij de drijvende kracht achter BOT, een gezelschap dat al ruim 10 jaar beeldend muziektheater op de planken brengt. „Maar als je dan ziet dat van de elf aanvragen uit Oost-Nederland niet één is gehonoreerd, dan doet het toch extra pijn.” En, vult Van Gorkum aan: „Dan ga je nadenken over hoe dat kan.”

BOT vroeg voor de komende vier jaar twee ton subsidie per jaar aan. De adviescommissie gaf een positief oordeel, maar het fonds kan de aanvraag vanwege gebrek aan beschikbare middelen toch niet honoreren. Gevolg: het voortbestaan van de groep staat op het spel, „terwijl we net de meest succesvolle jaren uit ons bestaan achter de rug hebben”, aldus Postema. „85 procent van onze concerten waren afgelopen jaar uitverkocht, we speelden van Estland tot Frankrijk en hebben een grote groep trouwe fans.”

BOT maakt overal in Oost-Nederland voorstellingen. Op locaties als leegstaande kerken of fabrieken wordt gezocht naar voorwerpen, beelden en verhalen om een voorstelling mee te maken.

Van Gorkum: „Een keer speelden we in een lege kas te Lent. Kunstenaars: de eigenaar moest eerst niets van hebben. Maar hij stond te huilen toen hij onze voorstelling zag. Te huilen!”

Geen kwade wil

Geboren Raaltenaar Kasper Scholten van ID Theatre Company in Deventer kwam drie jaar geleden met zijn gezelschap zelfs terug uit de Randstad omdat hij theater wilde maken voor mensen die nooit in het theater komen. Volgens hem zouden landelijke subsidies als die van het FPK juist moeten gaan naar regio’s waar theater ver van de mensen af staat. „Het fonds lette ditmaal extra op inclusiviteit. Terecht, wat mij betreft. Maar dan moet je toch juist zijn op plekken waar racisme en homofobie vaak nog geheel worden ontkend? Zoals scholen en theaters waar wij komen, in het gebied tussen Zwolle en Enschede. Daar zien we na onze voorstellingen soms jongeren uit de kast komen. Of ze vertellen hoe het voelt om als enige Turkse meid telkens voor de gein terrorist genoemd te worden.”

Als er gezelschappen uit de regio komen, zitten de zalen volgens Scholten in mum van tijd vol. „Maar men heeft lang niet altijd zin om naar een gezelschap uit de Randstad te gaan kijken dat je een mening door de strot wil duwen. Ook dáárom is regionale spreiding zo belangrijk.”

Ook BOT beticht de commissieleden niet van kwade wil. „Maar het is misschien moeilijker om iemand af te wijzen die je voortdurend in de Randstad tegen het lijf loopt”, zegt Postema.

Brandbrief

Het FPK reageerde op de ophef met een statement op haar website, waarin het aangaf dat regionale spreiding ditmaal inderdaad geen prioriteit had omdat dit bij de toekenning voor de BIS (Basis Infrastructuur) al het geval is. „Maar dat zijn alleen de grote instellingen”, reageert Scholten daarop. „De hele laag daartussen is juist zo belangrijk. Anders kom je nooit dicht bij een nieuw publiek.”

BOT verstuurde donderdag met drie andere Gelderse gezelschappen een brandbrief aan alle cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Postema: „We hopen dat ze de gezelschappen die een positief advies ontvingen alsnog kunnen helpen.”

Kamerlid Peter Kwint (SP) reageert welwillend op de brief, maar volgens hem is Minister van Engelshoven (OCW) nu aan zet. „De keuze om regionaal te spreiden is een politieke keuze en daar sta ik achter. Maar de uitvoering ervan moet je niet aan het fonds overlaten. Die zijn er voor de artistieke afwegingen.”