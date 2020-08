Het oog haalt de kleur uit de zon

Zonder zon, zonder licht, geen ogen. Los van de vraag of er zonder de zon als energiebron überhaupt wel leven op aarde zou zijn ontstaan, is de enige ster van ons zonnestelsel de voornaamste sturende kracht geweest in de evolutie van het zien. De sterke lichtbron ontketende een optische wapenwedloop in de dierenwereld.

De zon De zon laat zich gelden. Zonder zon geen warmte, licht of leven. En diezelfde zon kan ons verblinden of verschroeien. Deze zomer verkent de wetenschapsredactie van NRC de rol van de zon in het menselijk bestaan.

Ook het menselijk oog is onder die druk gekneed tot wat het nu is. In vergelijking tot het fabelachtige gezichtsvermogen van sommige andere dieren lijkt het alsof de mens in de evolutie belangrijke kansen heeft laten liggen. Alleen met een gewapend oog – of het nu gaat om (lees-)brillen, contactlenzen, zonnebrillen, verrekijkers of infraroodcamera’s – lijken wij de dierlijke competitie nog enigszins te kunnen evenaren.

Zijn wij echt zo slecht bedeeld? Dat zou je wel denken als je weet dat de ijsbeer nooit sneeuwblind wordt, een havik op grote afstand nog haarscherp ziet, en een kat geen enkele moeite heeft om in een maanloze nacht nog goed te zien. Maar er is één aspect waar de mens toch meedoet in de top: het onderscheiden van kleuren, met dank aan het spectrum van de zon.

Atmosferisch filter

De zon zendt een brede band aan elektromagnetische straling uit. De grootste emissie zit in het spectrum van het zichtbare licht. In de golflengtes daaronder (ultraviolet, uv) en daarboven (infrarood, ir) neemt de intensiteit af. Voordat het zonlicht het aardoppervlak bereikt, wordt het gedeeltelijk geabsorbeerd door de atmosfeer, voor een groot deel in het ultraviolette en infrarode spectrum. Ook het zichtbare licht levert door het atmosferische filter van de aarde wat in, maar nergens wordt een golflengte helemaal weggefilterd. Op aarde behoudt de zon dus effectief zijn kleur.

Direct zonlicht midden op de dag ervaren we als wit. Doordat materialen het zonlicht op verschillende manieren absorberen of weerkaatsen, krijgen zij hun kleur, als „extra laag” aan de visuele informatie. Dat geeft dieren, inclusief de mens, een evolutionair voordeel.

In onze stedelijke leefomgeving gebruiken we „95 procent van de tijd maar 5 procent van onze lichtgevoelige cellen om te zien”, merkt de Australische fysioloog Trevor Lamb snedig op in een overzichtsartikel. Overdag en bij kunstlicht zijn alleen de 4,6 miljoen kegeltjes in ons netvlies actief, terwijl de 92 miljoen staafjes werkeloos toekijken. De staafjes, waarmee we alleen zwart-wit kunnen zien, geven er de brui aan als er veel licht opvalt. Dat is al vrij snel, ongeveer op het punt dat er meer licht is dan het schijnsel van halve maan.

Kleuren zien doen we met drie soorten kegeltjes met ieder een net iets ander pigment. Daardoor zijn ze ieder gevoelig voor een ander deel van het spectrum. De pieken van hun gevoeligheid liggen bij een golflengte van 420 nanometer (blauw), 534 nm (groen) en 564 nm (rood). De staafjes in het netvlies zijn het gevoeligst bij 500 nm maar geven geen kleurinformatie omdat ze niet verbonden zijn met de andere receptoren.

Een dier kan geen kleuren onderscheiden als het slechts één soort kegeltje in het netvlies heeft. Kleurverschil ontstaat pas als de informatie van verschillende soorten lichtgevoelige cellen wordt vergeleken. Dat gebeurt voor een groot deel al in het netvlies, door ingenieuze schakelingen in de zenuwcellen.

Net zo makkelijk weer kwijt

Mogelijk al vroeg in de evolutie, 500 miljoen jaar geleden, toen de eerste dieren licht gingen waarnemen met primitieve pigmenten, is ook al het eerste kleurenzien ontstaan. Het oudst is het onderscheidend vermogen tussen geel en blauw licht, volgens het Amerikaanse oogartsenechtpaar Jay en Maureen Neitz van de University of Washington in Seattle. Dit systeem zou zijn geëvolueerd om de grote veranderingen in de kleur van het licht te kunnen waarnemen die optreden bij zonsopgang en -ondergang. Vanuit dat eerste kleurdetectiesysteem konden makkelijk nieuwe systemen ontstaan. De lichtgevoelige cellen detecteren namelijk fotonen (lichtdeeltjes) met een kleurpigment, een opsine-eiwit. Dat bleek prachtig materiaal voor verdere evolutie. Al wanneer slechts één aminozuur in de lange eiwitketen van het opsine verandert kan de golflengtegevoeligheid tot wel zestig nanometer verschuiven. Door verdubbeling van de opsine-genen en subtiele veranderingen in de opsinemoleculen, werd het spectrum geleidelijk uitgebreid.

Maar zoals vaker in de evolutie is er niet alleen vooruitgang naar nieuwe vermogens; dieren raken hun verworvenheden net zo makkelijk weer kwijt als ze niet echt essentieel zijn. Het leidt ertoe dat nachtdieren vaker staafjeskijkers zijn en dieren die overdag actief zijn vaker kegeltjes inzetten. Met opvallende uitzonderingen uiteraard, bijvoorbeeld de gekko. Dit dier kan uitstekend in de schemering jagen ondanks dat het geen lichtgevoelige staafjes in zijn netvlies heeft.

Met alleen nog één soort staafjes in het netvlies ziet de potvis alleen zwart-wit

Een ander uiterste is de potvis, die in donkere diepten op prooien jaagt. Met alleen nog één soort staafjes in het netvlies ziet hij alleen zwart-wit. Daarmee kom je een heel eind in de diepte. In de loop van de evolutie heeft de potvis bovendien mutaties ondergaan in het staafjespigment, waardoor de piekgevoeligheid nog verder naar het blauw verschoof, het deel van het zonnespectrum dat het diepst in zee doordringt.

Het feit de meeste zoogdieren kleuren zien met slechts twee kegeltjes (waardoor ze naar menselijke maatstaven kleurenblind zijn) verklaren evolutiebiologen met de theorie dat deze diergroep aan het begin van hun evolutionaire verleden door een ‘nachtelijke flessenhals’ is gekropen: de roofzuchtige dinosaurussen die tot 66 miljoen jaar geleden op aarde heersten dwongen onze voorouders tot een bestaan als nachtdieren. Daardoor zijn kegeltjes in onbruik geraakt.

Alleen de primaten, die 25 miljoen jaar geleden ontstonden, evolueerden er weer een kegeltje bij. Daardoor ervaren wij onze omgeving veel kleurrijker dan andere zoogdiersoorten. De grootste gevoeligheid ligt bij gele en rode kleuren. Evolutionair biologen denken dat het een aanpassing is om heel goed rijpe, voedselrijke vruchten te onderscheiden van de onrijpe. Later opperden andere biologen dat het ging om het onderscheiden van jonge blaadjes van oudere – of dat hout snijdt is niet te verifiëren.

Dat wij de wereld met onze ogen heel anders ervaren dan dieren kan soms pijnlijk duidelijk worden, bijvoorbeeld in de paardensport. Dan mist een wedstrijdpaard ineens een hindernis. Een paard kan met slechts twee soorten kegeltjes geen onderscheid maken tussen rood en groen.

Kampioen kleurenzien

Toch is meer niet vanzelfsprekend beter. Toen biologen ontdekten dat de mantisgarnaal beschikt over maar liefst twaalf verschillende soorten fotoreceptoren dachten ze meteen dat dit wel de kampioen kleurenzien zou zijn. Logisch voor een dier dat temidden van kleurige tropische koraalriffen leeft. Maar niets bleek minder waar toen het diertje aan een kleurentest werd onderworpen. De garnaal kon ternauwernood kleurtinten onderscheiden die 12 tot 25 nanometer uit elkaar liggen – de mens met zijn drie fotoreceptoren kan een verschil in golflengte van 2 nanometer al zien. Kennelijk benut de garnaal de lichtgevoelige cellen op een andere manier. Hij heeft bijvoorbeeld een speciale receptor voor het zien van ultraviolet.

Zoogdieren missen zo’n toegewijde uv-fotoreceptor, waardoor lang aangenomen werd dat ze geen uv kunnen zien. Maar de kegeltjes in het menselijk netvlies zijn wel degelijk in staat om beneden de 400 nanometer, in het ultraviolette bereik, fotonen waar te nemen. Alleen dat gebeurt niet omdat pigmenten in het hoornvlies en de ooglens de meeste uv-straling eruit filteren. Nog geen procent ervan bereikt het netvlies, en als het al dat doet, dan meestal als strooilicht.

Over de illustratie Voor deze serie vroegen wij negen beeldmakers om de zon te visualiseren. De enige regel: de zon staat altijd in het midden van het beeld. Kunstenaar en illustrator Olivia Ettema zoekt voor elk verhaal naar een sterk en passend beeld. Voor deze aflevering gebruikte ze aquarel om te experimenteren met kleur.

En wat blijkt: als de ooglens verwijderd wordt, prikkelt uv wel degelijk onze waarneming. Dat zou ook zijn gebeurd bij de Franse schilder Claude Monet, die in 1923 de vertroebelde ooglens uit zijn rechteroog liet verwijderen, waarna hij klaagde over cyanosis, oftewel blauwzien. Op zijn schilderijen van een vijver met waterlelies in zijn tuin in Giverny zou zijn veranderde waarneming te zien zijn. De witte bloemen schilderde hij opeens in een sprookjesachtige blauwe tint.

Uv-licht moet de schilder gezien hebben als wit, legt de Nederlandse oogarts Karel Tan uit in een reviewartikel over de kwestie. Omdat de prikkeling door uv het sterkst is bij het optimum van het blauwe kegeltje, zag hij wit met een blauwviolette tint; precies zoals hij de waterlelies schilderde, aldus Tan.

De Amerikaan Alek Komarnitsky beschreef zijn persoonlijke ervaring met het effect op zijn blog. Na implantatie van een gedeeltelijk uv-doorlatende kunstlens kon hij opeens duidelijk zien of een tl-balk van een blacklight aan of uit was. Komarnitsky omschrijft het uv dat hij ziet als „een paarsige gloed”.

Onverwacht veel zoogdieren kunnen, in tegenstelling tot mensen, wél uv zien

Een baanbrekend onderzoek van nog maar zes jaar geleden liet zien dat onverwacht veel zoogdieren wél uv kunnen zien. De Britse wetenschappers Ron Douglas en Glen Jeffery verzamelden daartoe ogen van wel 38 verschillende zoogdieren en maten in een proefopstelling hoeveel uv er door hun lens en hoornvlies werd doorgelaten. Ratten, muizen, honden, katten, rendieren, okapi’s, varkens en nog veel meer dieren hebben allemaal ogen die uv-zien mogelijk maken. Van rendieren was al bekend dat ze dankzij uv-zicht in winterse omstandigheden mos kunnen opsporen. Waarschijnlijk kunnen ze zo ook een naderende ijsbeer spotten, zijn vacht absorbeert uv terwijl de sneeuw het weerkaatst. In het uv-spectrum is de beer dan een donkere vlek.

Een vierde kegeltje

Zouden we als mens nog wat meer uit het zonnespectrum kunnen halen? Om nou bij iedereen de ooglenzen te vervangen gaat misschien wat ver. Maar Zwitserse technici hebben wel een manier gevonden om met filters het kleurenpalet een beetje uit te breiden. Het ene oog ziet normaal, maar het andere met het blauwe spectrum iets verschoven. Hun speciale bril splitst het spectrum rond het absorptiemaximum van het blauwe kegeltje. Wie de bril draagt ziet dus met in één oog een virtueel vierde kegeltje. Doordat ambigue mengkleuren (die normaal alledrie de staafjes even sterk prikkelen) nu verder uitsplitsen, wordt het zichtbare kleurengamma hierdoor uitgebreid.

In het dagelijks leven hebben mensen daar misschien niet zoveel aan, maar de Zwitsers zien toepassingen in nieuwe manieren om (militaire) camouflage te doorbreken, onzichtbare watermerken aan te brengen of zelfs voor het maken van nieuwe digitale kunstwerken.

Aanvankelijk was er groot enthousiasme dat een soortgelijke bril met specifieke kleurfilters, kleurenblinden weer volledig kleur zou kunnen laten zien – een op de twaalf mannen kampt met een vorm van kleurenblindheid. Maar die hoop lijkt vervlogen nadat een Spaanse onderzoeksgroep onder leiding van Luis Gómez Robledo van de universiteit van Granada de bril twee jaar geleden onderwierp aan rigoureuze tests met 48 kleurenblinde vrijwilligers. Kleurenblinden gaan kleuren er alleen anders door zien, maar het volle spectrum kunnen ze er niet mee winnen. Dat kan ook niet want ze missen vaak een van de kegeltjes in hun geheel. Bepaalde kleurtinten zijn met de bril inderdaad iets beter te onderscheiden, maar het contrast levert iemand dan weer in op andere kleuren.

Wat de mens uniek maakt is dat we kleuren kunnen benoemen. De betekenis van kleur, het kleurbewustzijn, ontstaat pas in onze hersenen. Dankzij het goede kleuren- en contrastzien zijn wij in staat de emoties van elkaars gezicht af te lezen. Iets verder uitgezoomd is ook de menselijke liefde voor beeldende kunst en mode daarop terug te voeren.